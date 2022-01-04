SON DAKİKA: Galatasaray'da soğuk savaş! Terim istifa iddialarına cevap verdi: Açıklamanın arka planında neler yatıyor?

Tecrübeli hoca, "Başkan ve yönetimin göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde" devam edeceğinin mesajı verse de açıklamanın satır aralarında tam anlamıyla psikolojik bir savaş yatıyor.
KENDİ HESABINDAN PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI
Terim'in "Devam ediyorum" mesajını Galatasaray'ın resmi yayın organlarından değil de kişisel sosyal medya hesabından paylaşması kafaları karıştırdı.
Ayrıca günlerdir hem yazılı hem de görsel medyada Florya'da yaşanan krizle ilgili çıkan haberlere rağmen başta Başkan Burak Elmas olmak üzere yönetimden kimsenin açıklama yapmaması dikkatleri çekiyor.
MUSTAFA CENGİZ'LE İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
Fatih Terim daha önce de rahmetli başkan Mustafa Cengiz döneminde iki kez kişisel sosyal medya hesabından mesaj göndermişti.
Tecrübeli teknik adam ilk olarak 26 Ekim 2020'de Cengiz ile Nef Stadı'nda yaptığı kritik toplantı devam ederken, "Her şey yolunda" mesajını göndermiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.
Ancak bu mesaja rağmen Terim ve Cengiz arasında kriz sona ermemiş, aksine daha da büyümüştü. Fatih Terim son olarak da 22 Mayıs 2021'de yine kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj kaleme almıştı. Başarılı hoca, bu mesajında yönetimle yaşadığı sorunları açık şekilde dile getirmişti.
FARUK SÜREN'İN TAKVİM'E AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Terim'in yine açıklama yapması için Galatasaray'ın resmi yayın organlarını seçmemesi dikkatleri çekmiş durumda. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın kayınpederi ve kendisine en yakın isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren'in dün TAKVİM'e yaptığı açıklamalar da "Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yetersiz bulması… "Hocam yalnız kalmış" demesi yaşanan sıkıntının da önemli göstergelerinden birisiydi.
Süren, Terim'in mevut yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la bu işin gitmeyeceğini net bir şekilde dile getirirken, bu açıklama bir bakıma, "Süren'in Elmas'ın teknik heyette değişiklik yapmak istediğini teyit etmesi" olarak yorumlandı.
Oysa ki Terim, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yönetimden yardımcı antrenör konusunda bir talep gelmediğini söylemişti.
Başkan Elmas'ın Florya'nın transfer yetkilerini kısıtlaması da Terim'le arasında yeni bir krize neden olmuş durumda. Sezonun ikinci yarısında da kötü sonuçların devam etmesi halinde Fatih Terim'le yönetim arasındaki soğuk savaşın ayrılık ile sonlanması kaçınılmaz gözüküyor.