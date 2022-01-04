SON DAKİKA: Galatasaray'da soğuk savaş! Terim istifa iddialarına cevap verdi: Açıklamanın arka planında neler yatıyor?

FARUK SÜREN'İN TAKVİM'E AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Terim'in yine açıklama yapması için Galatasaray'ın resmi yayın organlarını seçmemesi dikkatleri çekmiş durumda. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın kayınpederi ve kendisine en yakın isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren'in dün TAKVİM'e yaptığı açıklamalar da "Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yetersiz bulması… "Hocam yalnız kalmış" demesi yaşanan sıkıntının da önemli göstergelerinden birisiydi.

Süren, Terim'in mevut yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la bu işin gitmeyeceğini net bir şekilde dile getirirken, bu açıklama bir bakıma, "Süren'in Elmas'ın teknik heyette değişiklik yapmak istediğini teyit etmesi" olarak yorumlandı.

Oysa ki Terim, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yönetimden yardımcı antrenör konusunda bir talep gelmediğini söylemişti.

Başkan Elmas'ın Florya'nın transfer yetkilerini kısıtlaması da Terim'le arasında yeni bir krize neden olmuş durumda. Sezonun ikinci yarısında da kötü sonuçların devam etmesi halinde Fatih Terim'le yönetim arasındaki soğuk savaşın ayrılık ile sonlanması kaçınılmaz gözüküyor.