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    • Spor
    • 04.01.2022 11:05
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    • 04.01.2022 12:33
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    SON DAKİKA: Galatasaray'da soğuk savaş! Terim istifa iddialarına cevap verdi: Açıklamanın arka planında neler yatıyor?

    Son dakika haberleri... Galatasaray’da sular durulmuyor… Süper Lig ve Türkiye Kupası’na aralık ayında havlu atan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas arasında adeta soğuk savaş yaşanıyor. Terim’in az önce yaptığı açıklama, krizin boyutlarını da gözler önüne serdi.

    G.Saray’da soğuk savaş

    Tecrübeli hoca, "Başkan ve yönetimin göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde" devam edeceğinin mesajı verse de açıklamanın satır aralarında tam anlamıyla psikolojik bir savaş yatıyor.

    KENDİ HESABINDAN PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI
    Terim'in "Devam ediyorum" mesajını Galatasaray'ın resmi yayın organlarından değil de kişisel sosyal medya hesabından paylaşması kafaları karıştırdı.

    Ayrıca günlerdir hem yazılı hem de görsel medyada Florya'da yaşanan krizle ilgili çıkan haberlere rağmen başta Başkan Burak Elmas olmak üzere yönetimden kimsenin açıklama yapmaması dikkatleri çekiyor.

    MUSTAFA CENGİZ'LE İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
    Fatih Terim daha önce de rahmetli başkan Mustafa Cengiz döneminde iki kez kişisel sosyal medya hesabından mesaj göndermişti.
    Tecrübeli teknik adam ilk olarak 26 Ekim 2020'de Cengiz ile Nef Stadı'nda yaptığı kritik toplantı devam ederken, "Her şey yolunda" mesajını göndermiş ve ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

    Ancak bu mesaja rağmen Terim ve Cengiz arasında kriz sona ermemiş, aksine daha da büyümüştü. Fatih Terim son olarak da 22 Mayıs 2021'de yine kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj kaleme almıştı. Başarılı hoca, bu mesajında yönetimle yaşadığı sorunları açık şekilde dile getirmişti.

    FARUK SÜREN'İN TAKVİM'E AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
    Terim'in yine açıklama yapması için Galatasaray'ın resmi yayın organlarını seçmemesi dikkatleri çekmiş durumda. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın kayınpederi ve kendisine en yakın isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren'in dün TAKVİM'e yaptığı açıklamalar da "Fatih Terim'in yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yetersiz bulması… "Hocam yalnız kalmış" demesi yaşanan sıkıntının da önemli göstergelerinden birisiydi.

    Süren, Terim'in mevut yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la bu işin gitmeyeceğini net bir şekilde dile getirirken, bu açıklama bir bakıma, "Süren'in Elmas'ın teknik heyette değişiklik yapmak istediğini teyit etmesi" olarak yorumlandı.

    Oysa ki Terim, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, yönetimden yardımcı antrenör konusunda bir talep gelmediğini söylemişti.

    Başkan Elmas'ın Florya'nın transfer yetkilerini kısıtlaması da Terim'le arasında yeni bir krize neden olmuş durumda. Sezonun ikinci yarısında da kötü sonuçların devam etmesi halinde Fatih Terim'le yönetim arasındaki soğuk savaşın ayrılık ile sonlanması kaçınılmaz gözüküyor.

        İSTİFA İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istifa iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla cevap verdi.

        "RAHATSIZLIK YENİ DEĞİL"
        Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil.

        "PEK DE KOLAY CESARET EDİLEMEYECEK BİR PROJE İÇİN YOLA ÇIKTIK"
        Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilınmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında Sayın Başkanımız liderliğinde, Yönetim Kurulumuz ile birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil, geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz, Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık.

        "HİÇ KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORDUK"
        Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ildiminde skor kadar geleceğe endeksli bir takımı, isimleri Galatasaray ile beraberken herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak, tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk.

            Bu, sonunda kulübünün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkammızın desteği, Yönetim Kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveni ile hep beraber çıktık.

            DİKKAT ÇEKEN İFADE: GEREĞİNİ YAPARIM
            Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım.

            Ancak, Galatasaray'ın geleceği; futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bu projededir.

            "KUPA KAZANMAKTAN ÖTE..."
            Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki
            tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.

                "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
                Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim.
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                Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da soğuk savaş! Terim istifa iddialarına cevap verdi: Açıklamanın arka planında neler yatıyor?
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