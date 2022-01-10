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    • Spor
    • 10.01.2022 13:24
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    • 10.01.2022 13:24
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    Özel Haber I Planlama faciası! Gidenin yeri dolmadı

    Son iki sezonda şampiyonluğu rakiplerine kaptıran, bu sezon ise daha 20. haftadan şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray’da oklar Fatih Terim’i gösteriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Planlama faciası! Gidenin yeri dolmadı

    Tecrübeli teknik adam yönetiminde yapılan kadro planlaması sosyal medyada çok ağır eleştiriler alıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle uzun süredir orta alan ve forvette yaşanan sıkıntıyı, çok önemli rakamları kasasından çıkarmasına rağmen ortadan kaldıramaması büyük tepki çekiyor.



    Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'ten sonra aradığı golcüyü, Fernando Reges'ten sonra ise aradığı 6 numarayı bir türlü bulamaması dikkat çekiyor. Igor Tudor tarafından Sarı-Kırmızılı takıma kazandırılan ancak Fatih Terim döneminde gönderilen iki yıldızın yeri bir türlü doldurulamadı.



    32 gol atarak Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Gomis'in ardından Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gelmesine rağmen beklenen performans alınamadı.



        Yine oynadığı 2 sezonda orta alanın tüm yükünü sırtına alan Fernando Reges'in yerine alınan Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Pierre Etebo, Gustavo Assunçao ve Berkan Kutlu da Brezilyalı yıldızın yanına bile yaklaşamadı.

        Tudor döneminde alınan ve Galatasaray tarihinin en önemli sağ bek performanslarından birisini sergileyen Mariano Filho'nun da yeri doldurulamadı. Brezilyalı yıldızın ardından Omar Elabdellaoui, Şener Özbayraklı, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey transfer edilirken, hiçbiri Mariano'nun standartına ulaşamadı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Planlama faciası! Gidenin yeri dolmadı
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