Özel Haber I Planlama faciası! Gidenin yeri dolmadı

Tecrübeli teknik adam yönetiminde yapılan kadro planlaması sosyal medyada çok ağır eleştiriler alıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle uzun süredir orta alan ve forvette yaşanan sıkıntıyı, çok önemli rakamları kasasından çıkarmasına rağmen ortadan kaldıramaması büyük tepki çekiyor.
Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis'ten sonra aradığı golcüyü, Fernando Reges'ten sonra ise aradığı 6 numarayı bir türlü bulamaması dikkat çekiyor. Igor Tudor tarafından Sarı-Kırmızılı takıma kazandırılan ancak Fatih Terim döneminde gönderilen iki yıldızın yeri bir türlü doldurulamadı.
32 gol atarak Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Gomis'in ardından Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gelmesine rağmen beklenen performans alınamadı.