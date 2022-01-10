Özel Haber I Planlama faciası! Gidenin yeri dolmadı





Yine oynadığı 2 sezonda orta alanın tüm yükünü sırtına alan Fernando Reges'in yerine alınan Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Pierre Etebo, Gustavo Assunçao ve Berkan Kutlu da Brezilyalı yıldızın yanına bile yaklaşamadı.



Tudor döneminde alınan ve Galatasaray tarihinin en önemli sağ bek performanslarından birisini sergileyen Mariano Filho'nun da yeri doldurulamadı. Brezilyalı yıldızın ardından Omar Elabdellaoui, Şener Özbayraklı, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey transfer edilirken, hiçbiri Mariano'nun standartına ulaşamadı.