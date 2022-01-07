Başkan Elmas ve Fatih Terim arasında yaşanan kriz giderek tırmanıyor...

Cimbom'da sular bir türlü durulmuyor. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürüyor.
TORRENT'LE DE GÖRÜŞTÜ
Başkan Elmas'ın futbol şubesinin başına getirmeyi düşündüğü yönetici Işıtan Gün'ün Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell'in ardından, İspanyol hoca ile 10 yıl çalışan ancak 3.5 yıl önce yollarını ayırdığı Domenec Torrent ile de görüştüğü ortaya çıktı.
TERİM İSPANYOLLAR'A KARŞI
Terim'in ekibine yabancı bir hoca dahil etme konusundaki bu yoğun istek, "Terim istifaya zorlanıyor" şeklinde yorumlanıyor. Ancak Florya'dan gelen bilgilere göre tecrübeli teknik adam görevden ayrılmayı düşünmüyor. Terim'in de teknik heyetinde değişim yapmak istediği ancak Işıtan Gün'ün görüştüğü Borrell ve Torrent'e kesinlikle karşı çıktığı ifade ediliyor. Terim'in kendi belirleyeceği 1-2 ismi, yardımcısı olarak göreve getirmeyi planladığı konuşuluyor.