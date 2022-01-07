Başkan Elmas ve Fatih Terim arasında yaşanan kriz giderek tırmanıyor...





"IŞITAN GÜN'Ü TANIMAM!"

Ayrıca Başkan Elmas'ın Işıtan Gün'e transferde daha çok yetki vermesine karşın, Fatih Terim'in yakın çevresine "Ben Işıtan Gün'ü tanımam. Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız ile çalışmaya devam ediyorum" dediği de iddialar arasında. Yönetim ve Florya arasındaki bu soğuk savaş hem ikinci yarı öncesi hazırlıkları hem de transfer çalışmalarına olumsuz etkiliyor.