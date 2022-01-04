Galatasaray'da ipler kopuyor mu? Florya'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kritik zirve...

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamanın etkileri sürerken, bu kez de Florya'dan şok bilgiler gelmeye başladı.
Başkan Burak Elmas'ın bugün Florya'da Terim'le bir araya geldiği öğrenildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden kritik zirvede, yaşanan tüm sıkıntıların masaya yatırıldığı belirlendi.
Teknik heyette yapılması gündemde olan değişiklik ve transfer yetkilerinin Florya'dan alınması başta olmak üzere birçok konu şu anda Florya'da görüşülüyor. Alınan bilgilere göre bu zirve sonrası Başkan Elmas ve Terim'den "Birlikte yola devam ediyoruz" açıklaması gelebilir. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklara göre toplantıda krizin daha da büyümesi ve Galatasaray camiasını şoke edecek kararların alınması da ihtimal dahilinde.