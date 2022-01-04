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    • Spor
    • 04.01.2022 15:33
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    • 04.01.2022 15:46
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    Galatasaray'da ipler kopuyor mu? Florya'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kritik zirve...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından kupada da Denizlispor'a elenen Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın yankıları sürerken, Florya'dan da şok bilgiler gelmeye devam ediyor. Terim ile Başkan Elmas arasında yapılan kritik zirvenin detaylarına takvim.com.tr ulaştı. İşte sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeler...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray’da ipler kopuyor mu?

    Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da arka arkaya sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamanın etkileri sürerken, bu kez de Florya'dan şok bilgiler gelmeye başladı.



    Başkan Burak Elmas'ın bugün Florya'da Terim'le bir araya geldiği öğrenildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden kritik zirvede, yaşanan tüm sıkıntıların masaya yatırıldığı belirlendi.



    Teknik heyette yapılması gündemde olan değişiklik ve transfer yetkilerinin Florya'dan alınması başta olmak üzere birçok konu şu anda Florya'da görüşülüyor. Alınan bilgilere göre bu zirve sonrası Başkan Elmas ve Terim'den "Birlikte yola devam ediyoruz" açıklaması gelebilir. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklara göre toplantıda krizin daha da büyümesi ve Galatasaray camiasını şoke edecek kararların alınması da ihtimal dahilinde.



        Fatih Terim'in sabah saatlerinde yaptığı açıklamanın halen Galatasaray'ın hiçbir resmi yayın organı tarafından görülmemesi, yönetim ve Florya arasındaki gerilimi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yönetimde yer alan birçok ismin, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçlar nedeniyle çok rahatsız olduğu, Burak Elmas'a Terim'le yolların ayrılması konusunda baskı yaptığı öne sürülüyor.



        Şimdi Galatasaray camiası, Florya'daki toplantıdan çıkacak sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Yaşanacak tüm gelişmeler yine son dakika haberleri ile takvim.com.tr'de olacak.

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        Haberler Spor Galatasaray'da ipler kopuyor mu? Florya'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kritik zirve...
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