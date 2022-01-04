Galatasaray'da ipler kopuyor mu? Florya'da Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kritik zirve...





Teknik heyette yapılması gündemde olan değişiklik ve transfer yetkilerinin Florya'dan alınması başta olmak üzere birçok konu şu anda Florya'da görüşülüyor. Alınan bilgilere göre bu zirve sonrası Başkan Elmas ve Terim'den "Birlikte yola devam ediyoruz" açıklaması gelebilir. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklara göre toplantıda krizin daha da büyümesi ve Galatasaray camiasını şoke edecek kararların alınması da ihtimal dahilinde.