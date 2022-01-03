Galatasaray'da Fatih Terim depremi! Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren Takvim’e konuştu: Hoca yalnız kalmış

Fatih Terim'in yalnız bırakıldığını belirten Süren, "Sorun şu… Hocam yalnız kalmış… Düşüncelerini, onun istediklerini paylaşabileceği, bunları hayata geçirmek için ona her türlü desteği vereceği, onunla eşit bilgi ve beceriye sahip yardımcılara ihtiyacı var. İnsan bazen yalnız kaldığı zaman dışarısının havasını algılayamıyor. Aslında görüldüğü gibi hoca kendini 60 yaşında değil 25 yaşında görüyor. O enerjisi var. Ama onu yalnız bırakmayacak ona destek olacak kişilere ihtiyacı var" dedi. Selçuk İnan, Necati Ateş, Ümit Davala gibi isimlerin çok değerli isimler olduğunu belirten Süren, "Ancak burda tabi Galatasaray'ın hatası var. Galatasaray bu isimleri futbol hayatlarına son verince önce yurt dışına göndermeliydi. Ama biz onları hemen yardımcı antrenör yapıyoruz. G.Saray bu tür değerlerine yatırım yapmalı. Onlar yurt dışında iyi bir eğitim sürecinden geçmeli. Kendilerini geliştirdikten sonra da G.Saray'da görev almalı" dedi. Süren, Fatih Terim'in "Kendim dahil G.Saray'a kimsenin zarar vermesine izin vermem" sözü için de "Fatih Terim çok büyük bir G.Saraylıdır. Kesinlikle zarar vermez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

TAKVİM GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ TUNÇ ÖZGEN: TERİM'E GİT DİYORLAR

Galatasaray'ın hem lig hem de kupada havlu atması yönetimin sabrını taşırdı. Bilindiği gibi kongrede Burak Elmas "Fatih Terim'le çalışacağım" diyerek göreve gelmişti.

Hatta Terim de seçim sürecinde Elmas için müthiş bir kulis çalışması yapmıştı. Ancak Burak Elmas işin içine girince Fatih Terim dışında Florya'nın yetersiz olduğunu gördü. Önce Terim'in yardımcılarının değiştirilmesi fikri gündeme geldi. Sonra da transfer yetkileri Florya'nın elinden alındı. Bunlar Fatih Terim'in kesinlikle kabul edemeyeceği dokunuşlar. Açıkçası Terim'e 'Git' diyorlar... Burak Elmas için tek tek kongre üyelerini arayan Fatih Terim ise kendini sırtından vurulmuş hissediyor. İstifasını da cebinde taşıyor...