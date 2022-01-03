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    • 04.01.2022 00:20
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    • 04.01.2022 00:29
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    Galatasaray'da Fatih Terim depremi! Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren Takvim’e konuştu: Hoca yalnız kalmış

    Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanıyor... Galatasaray’ın liderin 19 puan gerisinde kalması yönetimi harekete geçirdi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da Fatih Terim'in yetkileri kısıtlamak istemesi krizi patlattı. Fatih Terim’e ve Florya’ya yapılan müdahaleler tecrübeli hocayı istifanın eşiğine getirdi. Galatasaray’da yaşanan son gelişmeleri TAKVİM’e değerlendiren Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı. Süren, "Sorun şu… Hocam yalnız kalmış…" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Terim sırtından vuruldu

    Galatasaray Başkanı Burak Elmak ve Teknik Direktör Fatih Terim arasına kara kedi girdi.

    Süper Lig'in ilk yarısını Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatıp, Türkiye Kupası'nda da TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'a elenince Sarı-Kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı.

    Denizlispor maçından önce Terim'in yardımcıları yetersiz bulunmuş ve Fatih hocanın teknik ekibini değiştirmesi fikri gündeme gelmişti ancak Terim bu iddiaları yalanlamıştı.

    İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ
    Denizlispor şoku sonrası yönetim ile Fatih Terim'in yaptıkları toplantıda iplerin kopma noktasına geldiği öğrenildi.

    Burak Elmas'ın toplantıda "Transfer planlaması ve Florya'nın yetkileri", "Teknik heyetin daha da güçlendirilmesi" konularında tecrübeli hocaya telkinde bulunduğu ancak Terim'in buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

    Yönetimin ilk iş olarak Şükrü Hanedar ve Uğur Yıldız'ın görevlerini kısıtladığı ortaya çıktı.

    TÜM GÖZLER TERİM'E ÇEVRİLDİ
    Daha sonrasında Bülent Bayraktar'ın 1 ay görev alıp Fatih Terim'in teknik heyetinden ayrılması yönetimde huzursuzluk yarattı.

    TERİM'İN İSTİFASI CEBİNDE
    Terim'in öfke kontrolü konusunda uyarılması ve tecrübeli hocanın cezalı olduğu maçlarda Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları masaya yatırıldı. Terim'in bu konuda da uyarılması bardağı taşıran son damla oldu. Terim'e yakın isimler tecrübeli hocanın her an istifa edebileceğini söylüyor.

        GALATASARAY'IN EFSANE BAŞKANI FARUK SÜREN TAKVİM'E KONUŞTU
        Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri TAKVİM'e değerlendiren Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren bomba etkisi yaratacak açıklamalar yaptı.

        Fatih Terim'in yalnız bırakıldığını belirten Süren, "Sorun şu… Hocam yalnız kalmış… Düşüncelerini, onun istediklerini paylaşabileceği, bunları hayata geçirmek için ona her türlü desteği vereceği, onunla eşit bilgi ve beceriye sahip yardımcılara ihtiyacı var. İnsan bazen yalnız kaldığı zaman dışarısının havasını algılayamıyor. Aslında görüldüğü gibi hoca kendini 60 yaşında değil 25 yaşında görüyor. O enerjisi var. Ama onu yalnız bırakmayacak ona destek olacak kişilere ihtiyacı var" dedi. Selçuk İnan, Necati Ateş, Ümit Davala gibi isimlerin çok değerli isimler olduğunu belirten Süren, "Ancak burda tabi Galatasaray'ın hatası var. Galatasaray bu isimleri futbol hayatlarına son verince önce yurt dışına göndermeliydi. Ama biz onları hemen yardımcı antrenör yapıyoruz. G.Saray bu tür değerlerine yatırım yapmalı. Onlar yurt dışında iyi bir eğitim sürecinden geçmeli. Kendilerini geliştirdikten sonra da G.Saray'da görev almalı" dedi. Süren, Fatih Terim'in "Kendim dahil G.Saray'a kimsenin zarar vermesine izin vermem" sözü için de "Fatih Terim çok büyük bir G.Saraylıdır. Kesinlikle zarar vermez. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ TUNÇ ÖZGEN: TERİM'E GİT DİYORLAR
        Galatasaray'ın hem lig hem de kupada havlu atması yönetimin sabrını taşırdı. Bilindiği gibi kongrede Burak Elmas "Fatih Terim'le çalışacağım" diyerek göreve gelmişti.

        Hatta Terim de seçim sürecinde Elmas için müthiş bir kulis çalışması yapmıştı. Ancak Burak Elmas işin içine girince Fatih Terim dışında Florya'nın yetersiz olduğunu gördü. Önce Terim'in yardımcılarının değiştirilmesi fikri gündeme geldi. Sonra da transfer yetkileri Florya'nın elinden alındı. Bunlar Fatih Terim'in kesinlikle kabul edemeyeceği dokunuşlar. Açıkçası Terim'e 'Git' diyorlar... Burak Elmas için tek tek kongre üyelerini arayan Fatih Terim ise kendini sırtından vurulmuş hissediyor. İstifasını da cebinde taşıyor...
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