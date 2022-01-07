Yönetim ile kriz yaşayan Fatih Terim’den kontra! Riera, Elmander ve Arda Turan sürprizi yolda

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki soğuk savaş sürerken, karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor.

Yönetici Işıtan Gün'ün görüşüp anlaştığı Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent için olumsuz tavır sergileyen Terim'in flaş bir plan için düğmeye bastığı öğrenildi.

FATİH TERİM'DEN ELMANDER RIERA VE ARDA TURAN HAMLESİ

Alınan bilgilere göre Terim kendi ekibini kurmak için harekete geçti.