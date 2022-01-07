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    • Spor
    • 07.01.2022 22:02
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    • 07.01.2022 22:21
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    Yönetim ile kriz yaşayan Fatih Terim’den kontra! Riera, Elmander ve Arda Turan sürprizi yolda

    Fatih Terim'den Riera, Elmander ve Arda Turan süprizi... Galatasaray’da Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki soğuk savaş sürerken Işıtan Gün’ün anlaştığı Torrent için olumsuz yanıt veren Fatih Terim’in yönetime karşı kontra hamle yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın şu anda Galatasaray’da scout’luk yapan Johan Elmander ve Albert Riera’yı yardımcısı yapmak istediği öğrenildi. Başarılı teknik adamın Arda Turan konusunda da farklı planlarının olduğu ifade edildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Terim’den kontra!

    Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki soğuk savaş sürerken, karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor.

    Yönetici Işıtan Gün'ün görüşüp anlaştığı Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent için olumsuz tavır sergileyen Terim'in flaş bir plan için düğmeye bastığı öğrenildi.

    FATİH TERİM'DEN ELMANDER RIERA VE ARDA TURAN HAMLESİ
    Alınan bilgilere göre Terim kendi ekibini kurmak için harekete geçti.

    Tecrübeli hocanın şu anda Galatasaray'da scout'luk yapan Johan Elmander ve Albert Riera'yı yardımcısı yapmak istediği öğrenildi.

    Sezon başı gitmişti Geçen sezon teknik heyette yer alan Riera ailevi nedenlerden dolayı ülkesine geri dönmüştü.

        Terim'in iki eski öğrencisiyle görüştüğü ve büyük oranda ikna ettiği belirlendi.

        Başarılı teknik adamın Arda Turan konusunda da farklı planlarının olduğu ifade edildi.

        Terim'in sezon sonunda futbolu bırakacak olan tecrübeli yıldıza artık Florya'da sorumluluk vermeye başlayacağı öğrenildi.

        Arda daha önce yaptığı açıklamada sezon sonundan itibaren Terim'in ekibine dahil olacağını söylemişti.
            Yuh artık!
            Haberler Spor Yönetim ile kriz yaşayan Fatih Terim’den kontra! Riera, Elmander ve Arda Turan sürprizi yolda
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