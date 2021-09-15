Exxen reklamlı reklamsız paketleri ne kadar, kaç TL? Exxen paket yükseltme, paket değişikliği nasıl yapılır? SMS ile nasıl abone olunur?

EXXEN'DE NE GİBİ İÇERİKLER VAR?

Exxen'de, Türkiye'nin sevilen oyuncuları ve beğenilen sanatçıları, en çok takip edilen sosyal medya fenomenleri ve youtuberlar, diziler, formatlar, belgeseller, çocuklara ve gençlere özel içerikler izleyici ile buluşuyor.

Tüm aile bireylerinin birlikte izleyebileceği, sadece Exxen'e özel üretilmiş Türkçe içerikler, Türkiye'nin önde gelen yapımcıları ve Acun Medya tarafından hazırlanan özel yapımlar Exxen'de. Sürekli eklenen sürpriz içeriklerle dolu bir platform seni bekliyor.