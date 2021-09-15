Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı yayınına az bir vakit kaldı. Beşiktaş - Borussia Dortmund karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV ve IPTV linki arıyor. Selçuksports, Jestyayın gibi başka birtakım platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını meşru şekilde canlı izlemek de mümkün mü? Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen; 3 senelik aranın sonrasında tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş; Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı..
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Selçuksports, Justin TV, Jestyayın, Fİİsports TV, netspor, taraftarium, sopcast, trgoals, acestream gibi bazı platformlarda canlı maç yayınları yer almakta. Ancak okuyucularımıza korsan medyalardan canlı yayın takip etmelerini önermiyoruz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
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Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
CBC Sport uydu frekansları
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri :
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500