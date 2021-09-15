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    • Spor
    • 15.09.2021 19:22
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    • 15.09.2021 19:22
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    Exxen televizyona nasıl yüklenir, hangi TV'lerde var? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir?

    Dijital yayın platformu Exxen hakkında araştırmalar son saatlerde büyük bir hız kazanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının ardından Exxen üyelik fiyatları, televizyondan izleme seçenekleri ve üyelik paketleri araştırılmaya başlandı. Haberimizde Exxen'e ilişkin tüm bilgileri derledik. EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor. Peki, Exxen televizyona nasıl yüklenir? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Exxen televizyona nasıl yüklenir, hangi TV’lerde var?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının peşinden Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) yada reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 üyeliği bulunuyor. Bu üyeliklere isterseniz aylık yahut senelik ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Peki, Exxen televizyona nasıl yüklenir? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir? İşte tüm detaylar!

    EXXEN TELEVİZYONA NASIL YÜKLENİR?

    EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.

    Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve şimdi de Android TV'de yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor.

    Dilersen Exxen'i Samsung, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin.

    Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

    Samsung
    Vestel
    Arçelik
    Beko
    Grundig
    Philips
    Sunny
    Regal
    Toshiba


    Altus
    Onvo
    Saba
    Nordmende
    Axen
    Woon
    Hi-Level
    Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum nihayet çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede popüler TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.

        EXXEN TİCARİ ÜYELİK FİYATI NE KADAR, KAÇ KİŞİ GİREBİLİR?

        Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) veya reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 tür üyeliğimiz var. Bu üyeliklere dilersen aylık ya da yıllık ücretlerle sahip olabilirsin.

        RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

        Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXENSPOR BİREYSEL ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI NE KADAR?

        Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

        TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.
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