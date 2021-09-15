Exxen televizyona nasıl yüklenir, hangi TV'lerde var? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir?

EXXEN TELEVİZYONA NASIL YÜKLENİR?

EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.

Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve şimdi de Android TV'de yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor.

Dilersen Exxen'i Samsung, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin.

Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal

Toshiba