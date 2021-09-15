Exxen televizyona nasıl yüklenir, hangi TV'lerde var? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının peşinden Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Exxen'de reklamlı (RKLMVAR) yada reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere 2 üyeliği bulunuyor. Bu üyeliklere isterseniz aylık yahut senelik ücretlerle sahip olabiliyorsunuz. Peki, Exxen televizyona nasıl yüklenir? Exxen PC'den nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar, kaç kişi girebilir? İşte tüm detaylar!
EXXEN TELEVİZYONA NASIL YÜKLENİR?
EXXEN belirli ürünlerde Akıllı TV'lerde televizyondan izleme imkanı bulunuyor.
Yüz binlerce Exxen üyesi, Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde ve şimdi de Android TV'de yani dilediği zaman, dilediği yerde izliyor, benzersiz Exxen dünyasının keyfini doyasıya yaşıyor. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda seni bekliyor.
Dilersen Exxen'i Samsung, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV, gibi Akıllı TV uygulamaları üzerinden de izleyebilirsin.
Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:
Samsung
Vestel
Arçelik
Beko
Grundig
Philips
Sunny
Regal
Toshiba
Altus
Onvo
Saba
Nordmende
Axen
Woon
Hi-Level
Exxen, Nisan ayında kullanıma sunduğu akıllı televizyon uygulamasında Samsung televizyonları desteklemiyordu. Kullanıcıların isyan ettiği bu durum nihayet çözüme kavuştu. Ayrıca Mi Stick ve Mi Box desteği de getirildi. Listede popüler TV markası LG'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Exxen çok yakında LG, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını da destekleyeceğini açıkladı.