Exxen maç canlı yayın hatası! Exxen hata code 2 / hata code 201 nedir, nasıl çözülür? Exxen iletişim ve müşteri hizmetleri numarası!

İzleyiciler, maç izlerken code 2 ve hata code 201 uyarması almış olduğunı söylüyor. Bilinmiş olduğu üzere Şampiyonlar Ligi maçı, UEFA Avrupa Kupası maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından yurttaşlar Exxen'e akın etmeye başladı. Bu kapsamda bazı şikayetlerini ve sorunların nasıl çözüleceğine dair araştırmalara başladı. Peki, Exxen canlı yayın hatası iyi mi çözülür? Exxen hata code 2 / hata code 201 nedir, nasıl çözülür?İşte Exxen mesajşim ve satın alan hizmetleri numarası!
İŞTE BAZI ŞİKAYETLER VE SORUN ÇÖZÜMÜ!
Müşteriler tarafından yapılan şikayetlerin bazıları;
* TV de canlı yayın sürekli donuyor. Maçı izleyemiyorum code2 hatası verip duruyor. Bu şekil nasıl izleyeceğiz biz sezon boyunca. Yayın 5 saniye bir donuyor hata veriyor.
* Exxen'de diziler açılıyor bir problem yok fakat canlı yayınları açılmıyor. Yuvarlak dönüp duruyor fakat yayın gelmiyor derhal çözülmesini talep ediyorum.
* Uygulamada sürekli hata var deyip yayını kesiyor. Özellikle reklam geçişlerinde yapıyor bunu ve hata var deyip yayını bir daha açmıyor.
Bu gibi sorunlarda müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.
EXXEN Müşteri İlişkileri E-mail : exxen@mail.comdatatr.com
Tel : 0850 241 81 48
EXXEN 7 GÜN ÜCRETSİZ ÜYELİK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI, UEFA AVRUPA KUPASI MAÇLARI İZLENİR Mİ?
Exxen ücretsiz abonelikte sadece dizi ve filmler izlenebiliyor. Avrupa maçlarını izlemek isteyen yurttaşlar Exxen'e üye olmak zorundadır.
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