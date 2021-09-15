Exxen maç canlı yayın hatası! Exxen hata code 2 / hata code 201 nedir, nasıl çözülür? Exxen iletişim ve müşteri hizmetleri numarası!

İŞTE BAZI ŞİKAYETLER VE SORUN ÇÖZÜMÜ!

Müşteriler tarafından yapılan şikayetlerin bazıları;

* TV de canlı yayın sürekli donuyor. Maçı izleyemiyorum code2 hatası verip duruyor. Bu şekil nasıl izleyeceğiz biz sezon boyunca. Yayın 5 saniye bir donuyor hata veriyor.

* Exxen'de diziler açılıyor bir problem yok fakat canlı yayınları açılmıyor. Yuvarlak dönüp duruyor fakat yayın gelmiyor derhal çözülmesini talep ediyorum.

* Uygulamada sürekli hata var deyip yayını kesiyor. Özellikle reklam geçişlerinde yapıyor bunu ve hata var deyip yayını bir daha açmıyor.

Bu gibi sorunlarda müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.

EXXEN Müşteri İlişkileri E-mail : exxen@mail.comdatatr.com

Tel : 0850 241 81 48