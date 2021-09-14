Exxen'de maç nasıl izlenir? Dijital yayın platformu Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını canlı olarak yayınlıyor. Maçları canlı yayında izleyerek takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarından; UEFA maçları hangi kanalda? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar ligi maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda? Exxen maçları nasıl yayınlayacak? Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? Exxenspor üyelik ücreti ve iletişim numarası nedir? gibi aratmalarda bulunuyor. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunuyor. İşte futbolseverlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Spor gündemini takip edenler tarafından Exxen'de maç izleme yolları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Bu hafta Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunuyor. Peki, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? Exxenspor üyelik ücreti ve iletişim numarası!

UEFA SÜPER LİG MAÇI EXXEN İLE NASIL İZLENİR?

Ülkemizin köklü takımlarına da ev sahipliği yapan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük bir heyecanla izleniyor. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılara sunuyor. Exxen spor kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.

Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.

Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.

Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.