Exxen hakkında araştırmalar son saatlerde büyük hız kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar platform hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere, Avrupa kupalarında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın macerası başlıyor. Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar maç öncesi, 'Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?' Sorularına yanıt arıyor! İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde!
EXXEN'İ AYNI ÜYELİKLE AYNI ANDA BİRDEN FAZLA CİHAZDA İZLEYEBİLİR MİYİM?
Exxen içeriklerini, üyeliğinle aynı anda 1 cihazdan izleyebilirsin.
"BU UYGULAMA CİHAZINIZ İLE UYUMLU DEĞİL." HATASI ALDIM
Exxen uygulamasını kullanmak için cihazının en son sürümde olması gerekiyor. Cihazının güncel sürümünü yükledikten sonra tekrar giriş yapmayı deneyebilirsin.