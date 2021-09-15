Exxen hakkında araştırmalar son saatlerde büyük hız kazandı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçlarının Exxen'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar platform hakkında detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere, Avrupa kupalarında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın macerası başlıyor. Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına satın aldı. Vatandaşlar maç öncesi, 'Exxen'i aynı anda kaç kişi izleyebilir? "Bu uygulama cihazınız ile uyumlu değil." hatası nasıl çözülür? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?' Sorularına yanıt arıyor! İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde!