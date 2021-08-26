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    • 26.08.2021 12:21
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    Galatasaray'ın kadrosu genişliyor! İşte Cimbom’un stoper planı

    Kadrosunda çok büyük bir değişim yaşayan Galatasaray durmak bilmiyor… Sarı-Kırmızılılar transferin bitimine 2 haftadan az bir süre kala çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik heyet ve yönetim şimdi de savunmada önemli bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Cimbom’un stoper planı

    Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e saha içinde saldırdığı için 8 maç ceza alan ve kadro dışı bırakılan Marcao yol ayrımına girmiş durumda. Brezilyalı yıldızın transferi için Napoli ve Krasnodar şu anda masada. Napoli'nin kiralama önerisi kabul edilmezken, Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifi de yeterli bulunmadı.

    İtalyan basınına göre bugün Napoli'yi temsil eden bir yetkili İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la masaya oturacak.

    Sarı-Kırmızılılar eğer Marcao'yu satarsa hemen B planını devreye sokacak. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun gitmesi halinde savunmaya 'yerli' takviye yapmayı planlıyor. Listede ise Ozan Kabak ve Kaan Ayhan yer alıyor.

        Marcao'dan gelecek parayla ilk olarak Schalke'nin kapısı çalınacak. Beşiktaş'ın da gündemine giren Ozan Kabak için şu ana kadar tatmin edici bir teklif alamayan Alman kulübü köşeye sıkışmış durumda. Eğer 31 Ağustos'a kadar Ozan'a kulüp bulunamazsa, Galatasaray'ın transferdeki şansı artacak.

        Milli futbolcunun Türkiye'ye gelmesi halinde ilk tercihinin Sarı-Kırmızılılar olacağı ifade ediliyor. Yönetim eğer Ozan'ın transferinden sonuç alamazsa rota bu kez Kaan Ayhan'a dönecek. Cimbom, milli futbolcunun bonservisini almak için Sassuolo'ya teklif yapacak.

        Fatih Terim dün düzenlediği basın toplantısında 8+3 kuralı ile ilgili soruya, "Yerli futbolcularla ilgili bir planımız var. 8 Eylül'e kadar bu planı hayata geçirmek istiyoruz" yanıtını vermişti.

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