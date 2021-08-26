Galatasaray'ın kadrosu genişliyor! İşte Cimbom’un stoper planı

Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e saha içinde saldırdığı için 8 maç ceza alan ve kadro dışı bırakılan Marcao yol ayrımına girmiş durumda. Brezilyalı yıldızın transferi için Napoli ve Krasnodar şu anda masada. Napoli'nin kiralama önerisi kabul edilmezken, Krasnodar'ın 8 milyon Euro'luk teklifi de yeterli bulunmadı.
İtalyan basınına göre bugün Napoli'yi temsil eden bir yetkili İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la masaya oturacak.
Sarı-Kırmızılılar eğer Marcao'yu satarsa hemen B planını devreye sokacak. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun gitmesi halinde savunmaya 'yerli' takviye yapmayı planlıyor. Listede ise Ozan Kabak ve Kaan Ayhan yer alıyor.