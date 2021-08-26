Galatasaray'ın kadrosu genişliyor! İşte Cimbom’un stoper planı

Marcao'dan gelecek parayla ilk olarak Schalke'nin kapısı çalınacak. Beşiktaş'ın da gündemine giren Ozan Kabak için şu ana kadar tatmin edici bir teklif alamayan Alman kulübü köşeye sıkışmış durumda. Eğer 31 Ağustos'a kadar Ozan'a kulüp bulunamazsa, Galatasaray'ın transferdeki şansı artacak.