Marcao’nun Kerem Aktürkoğlu’nu yumrukladığı olay sonrası soyunma odası karıştı: Milletin keyfine kan doğradın

Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı.



Giresunspor maçında Galatasaray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı.