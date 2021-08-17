Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yumrukladığı olay sonrası soyunma odası karıştı: Milletin keyfine kan doğradın
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0'la mağlup ettiği maçın 63. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na sinirlenip 50 metre koştu ve genç oyuncuya önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Karşılaşma sonrası soyunma odası karışırken spor yazarları akılalmaz olaya ilişkin flaş yorumlarda bulundu.
Galatasaraylı Marcao, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, ardından yumruklarını saydırdı. Kerem'i oyundan alan Fatih Terim genç oyuncuya "Ne oldu oğlum?" diye sordu. Genç oyuncu ise "Sadece 'sus' dedim hocam" diyerek kendini savundu. Galatasaray soyunma odası maç biter bitmez karıştı.
Giresunspor maçında Galatasaray adına sahada her şey iyi giderken 63. dakikada ortalık karıştı, tarihe geçecek bir olay yaşandı.
Bir pozisyonun ardından Marcao, Kerem'e bağırırken, genç oyuncu eliyle sus işareti yaptı. Bunun ardından Kerem'in yanına kadar yaklaşık 50 metre koşan Marcao önce kafa attı, ardından Kerem'in gövdesine doğru iki yumruk vurdu.
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22 yaşındaki oyuncu şaşkına dönerken araya takım arkadaşları girdi. Brezilyalı stoper, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken soyunma odasına gitti. Hatırlanacağı gibi Marcao geçen sezon G.Saray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na da vurmuştu. Marcao'nun Kerem'e saldırması camiada büyük infial yarattı. Ortak tepki şuydu: Utanmaz...