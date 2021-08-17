Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.08.2021 09:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 10:02
    ABONE OL

    Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası sonrası büyük şok! Marcao kaç maç ceza alacak?

    Galatasaray Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılırkeni maçın önüne Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası geçti. Geçtiğimiz sezon hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile tartışan Brezilyalı isim bu kez saha ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa atıp yumrukladı. Olay sonrası Marcao kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma sonrası olayı yorumlayan usta spor yazarı Ahmet Çakar ise Marcao için "Hemen ülkesine gönderilmeli" dedi. Peki Marcao'ya ne ceza verilecek? Talimatlar ne diyor? Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı neden oldu?

    Marcao - Kerem kavgası sonrası şok! Kaç maç ceza alacak?
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maça Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası damga vurdu.

    Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıktı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak rakip yarı alana, Kerem'in yanına geldi.

    ÖNCE KAFA, SONRA YUMRUK
    Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

    Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

    Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı. Marcao kararın ardından direkt soyunma odasına yöneldi.

        TERİM ÇOK SİNİRLENDİ
        Kırmızı kart kararına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok sert tepki gösterirken, maçın hakemi Erkan Özdamar ve dördüncü hakeme isyanını dile getirdi.

        Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan alacağını ancak uzun süre değişiklik için bekledikten sonra olayların yaşanması sonrası hakeme tepkisini gösterdi.

        KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?
        Kırmızı kart sonrası Marcao'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

        44. maddenin içeriği şöyle:
        Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

        Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

        AHMET ÇAKAR: "HEMEN ÜLKESİNE GÖNDERİN"
        Marcao; iyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun. Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler.

        Ama senin yaptığın Türk Ceza Kanunu'na göre de suç... Ortada fol yok yumurta yok, gencecik pırıl pırıl Kerem'i sahada parçalıyorsun. Kerem'in anası babası var, arkadaşları var, geleceği var. Ama en önemlisi de üzerinde asırlık Galatasaray forması var. Kurallar çok açık! Bir oyuncunun sadece rakibi değil kendi taraftarını, rakip taraftarı, kendi takım arkadaşını hatta top toplayıcı çocuğu bile darp etmesi kırmızı kart nedenidir. Karar yüzde yüz doğru. Fatih Terim haklı olarak uyanıklık yaptı.



            Olayları gördü, hakem VAR'a gitmeden Marcao'yu değiştirmeyi düşündü. Ama olmaz tabii ki... Hakem VAR davetini aldı, Marcao'nun yaptığı rezillikleri gördü ve haklı olarak oyundan attı. Marcao'nun Galatasaray'la ilişkisi bugünden tezi yok kesilmelidir. Yıllar önce Melo-Riera olayı vardı ama söz konusu olay, kapalı kapılar ardında, idman sonrası antrenman tesislerinde gerçekleşmişti. Dün geceki skandal, milyonlarca vatandaşın gözleri önünde yaşandı. Zaten ceza kurulu yakışanı yapmalıdır.

            En az 8 maç ceza verilmeli. Ama Burak Elmas, gerçekten Galatasaray'ın başkanı olmak istiyorsa bugün haklı nedenle Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli. Mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalanmalıdır. Eğer Terim ya da başkaları, "Bu oyuncu bize lazım, stoperimiz yok, şu yok, bu yok" derlerse bilin k i onlar da dün geceki çocuğa şiddet suçuna ortak olmuşlardır. Dün gece Giresun gibi şirin bir şehirde çocuğa şiddet suçu tüm unsurlarıyla gerçekleşmiştir.

            Marcao'nun, Kerem'e attığı yumruğa benzer bir durum 16 sezon önce Premier Lig'de yaşanmıştı.

            2005 yılında Newcastle United, Aston Villa maçında takım Lee Bowyer, takım arkadaşı Kieron Dyer'a yumruk atmıştı. O olaydan sonra Bowyer'a kulübü Newcastle, 210 bin sterlin para cezası verdi. Bu bir İngiliz takımının kendi oyuncusuna verdiği en yüksek miktardaki ceza olmuştu. İki futbolcu, düzenledikleri basın toplantısında el sıkışarak barışmıştı. O dönemde Newcastle'ın teknik direktörü Greame Souness'dı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Olası Marmara depremi için korkutan tahmin
            Haberler Spor Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası sonrası büyük şok! Marcao kaç maç ceza alacak?
                SON DAKİKA