Galatasaray'da Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası sonrası büyük şok! Marcao kaç maç ceza alacak?

AHMET ÇAKAR: "HEMEN ÜLKESİNE GÖNDERİN"

Marcao; iyi oyuncu olabilirsin, kariyerin de iyi olabilir ama sen adam filan değilsin... Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun. Küfür etsem suç işlerim... Yabancılığından dem vursam 'Irkçılık yapıyor' derler.



Ama senin yaptığın Türk Ceza Kanunu'na göre de suç... Ortada fol yok yumurta yok, gencecik pırıl pırıl Kerem'i sahada parçalıyorsun. Kerem'in anası babası var, arkadaşları var, geleceği var. Ama en önemlisi de üzerinde asırlık Galatasaray forması var. Kurallar çok açık! Bir oyuncunun sadece rakibi değil kendi taraftarını, rakip taraftarı, kendi takım arkadaşını hatta top toplayıcı çocuğu bile darp etmesi kırmızı kart nedenidir. Karar yüzde yüz doğru. Fatih Terim haklı olarak uyanıklık yaptı.