SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu | İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları öncesi torbalar belli oldu.
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Siyah-beyazlılar, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün (26 Ağustos Perşembe) İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund