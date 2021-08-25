SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu | İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayıp, 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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