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    • 26.08.2021 00:52
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    SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu | İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

    Son dakika haberine göre bugün saat 19.00'da İstanbul'da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesi, Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu.

    İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuraları öncesi torbalar belli oldu.

    Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Siyah-beyazlılar, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün (26 Ağustos Perşembe) İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak.

    1. TORBA
    Chelsea
    Villarreal
    Atletico Madrid
    Manchester City
    Bayern Münih
    Inter
    Lille
    Sporting

    2. TORBA
    Real Madrid
    Barcelona
    Juventus
    Manchester United
    PSG
    Liverpool
    Sevilla
    Borussia Dortmund

        3. TORBA
        Porto
        Ajax
        Shakhtar Donetsk
        RB Leipzig
        Salzburg
        Benfica
        Atalanta
        Zenit

        4. TORBA
        Beşiktaş
        Dinamo Kiev
        Club Brugge
        Young Boys
        Sheriff Tiraspol
        Milan
        Malmö
        Wolfsburg

        İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
        Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül'de başlayıp, 7-8 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu | İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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