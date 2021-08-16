SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcular saha ortasında birbirine girdi! Kerem Aktürkoğlu'na kafa atan Marcao kırmızı kart gördü
Son dakika haberleri... Giresunspor-Galatasaray maçının 59. dakikasında sarı-kırmızılılarda Marcao ile Kerem Aktürkoğlu saha ortasında tartıştı. Tartışma büyüyünce Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa attı. Kırmızı kart gören Marcao takımını 10 kişi bıraktı.
16.08.2021 23:27
- Son Güncelleme: 16.08.2021 23:51
Mücadelenin 61. dakikasında Marcao, kendi sahasından rakip sahaya koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı.
GİRESUNSPOR TARAFTARI KEREM'İ ALKIŞLADI
Yaşanan olay üzerine teknik direktör Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı. Giresunspor taraftarı, genç yıldızı oyundan çıkarken alkışladı.
FATİH TERİM VE KEREM AKTÜRKOĞLU NE KONUŞTU?
Giresunspor Galatasaray maçında istenmeyen anlar yaşandı! Sarı kırmızılı ekibin iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında 61. dakikada yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.