SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcular saha ortasında birbirine girdi! Kerem Aktürkoğlu’na kafa atan Marcao kırmızı kart gördü

FATİH TERİM VE KEREM AKTÜRKOĞLU NE KONUŞTU?

Giresunspor Galatasaray maçında istenmeyen anlar yaşandı! Sarı kırmızılı ekibin iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında 61. dakikada yaşanan kavga mücadeleye damga vurdu.