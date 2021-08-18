Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan olay kavga sonrası dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında yaşanan şok hareketin yankıları sürüyor. 63. dakikada Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Arktürkoğlu'na saldırmış ve daha sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Galatasaray ve Futbol Federasyonu'nun Marcao'ya vereceği ceza merakla beklenirken Brezilyalı yıldızın eşinden sürpriz bir çıkış geldi.
Sambacı futbolcunun eşi Pan Teixeira, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.