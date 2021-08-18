Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan olay kavga sonrası dikkat çeken paylaşım





Sambacı futbolcunun eşi Pan Teixeira, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.