SON DAKİKA! Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası neden çıktı? Yaşananların perde arkası...

HAKEM OLAYLARI VAR MONİTÖRÜNDEN İZLEDİ

Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao'yu; Cicaldau da Kerem'i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, "Bana nasıl vurabilir" diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar'a Marcao'yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi.