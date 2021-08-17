SON DAKİKA! Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası neden çıktı? Yaşananların perde arkası...
Son dakika Galatasaray haberleri | Giresunspor - Galatasaray maçında sahalarda çok zor görülebilecek bir olay yaşandı. Maçın 62. dakikasında Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu birbirine girdi. Oyunun durduğu anda 40 metrelik koşu yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine koşan Brezilyalı isim önce kafa ardından da yumruk attı. Peki Marcao - Kerem Aktürkoğlu kavgası neden yaşandı? İşte olayların perde arkası...
Giresunspor - Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı.
Marcao, kimsenin beklemediği bir şekilde görev bölgesinden koşa koşa rakip yarı sahadaki Kerem'in yanına gidip önce kafa attı.
Kerem, daha sonra kendisine iten Marcao karşısında savunma pozisyonu alınca, Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omzuna vurdu.
HAKEM OLAYLARI VAR MONİTÖRÜNDEN İZLEDİ
Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao'yu; Cicaldau da Kerem'i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, "Bana nasıl vurabilir" diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar'a Marcao'yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi.