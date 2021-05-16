Fakat Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni finalinde Villarreal'e yenilmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar seçimden sadece 15 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak.

Üstelik Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Başkan Mustafa Cengiz'in büyük sorunlar yaşadığı tecrübeli hoca ile yeni sözleşme yapması imkansıza yakın olarak görülüyor.

Yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın başında kimin olacağı, nerede kamp yapılacağı büyük soru işareti. Sözleşmesi bitecek oyuncular, kiralıklar ve transferler de konusunda da kriz yaşanacak.