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    • Spor
    • 16.05.2021 20:13
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    • 16.05.2021 20:22
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    ’da tarihi kaos kapıda! , 'e karşı...

    Sadece 2 gol farkıyla şampiyonluğu ’a kaptıran ’da üzüntü hakim... Ancak Sarı-Kırmızılılar’da yeni sezon öncesi ortaya çıkan büyük belirsizlik şu anda gündemin ilk maddesi. Kulislerde konuşulanlara göre Galatasaray’da başkanlık seçimi 26 Haziran tarihinde yapılacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Tarihi kaos kapıda

    Fakat 'ın 'ni finalinde 'e yenilmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar seçimden sadece 15 gün sonra 'nde ön eleme maçına çıkacak.

    Üstelik 'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Başkan 'in büyük sorunlar yaşadığı tecrübeli hoca ile yeni sözleşme yapması imkansıza yakın olarak görülüyor.

    Yeni sezon hazırlıkları öncesi takımın başında kimin olacağı, nerede kamp yapılacağı büyük soru işareti. Sözleşmesi bitecek oyuncular, kiralıklar ve transferler de konusunda da kriz yaşanacak.

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