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    Terim’e sesleniyorum bırakma! 1 yıl daha kal

    , “’da kaotik bir durum var. 'in yeni bir futbol aklı getirme lüksü yok. Terim bu nedenle bir yıl daha kalmalı” diye konuştu.

    Terim’e sesleniyorum bırakma! 1 yıl daha kal
    Galatasaray camiasının önemli isimlerinden , 'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Daha önce yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "Genel kurul kararını savunduğum için beni hain ilan edenler şimdi 'Yönetimden istifa ediyoruz' diyorlar, açıklama yapıyorlar. Şu anda 'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve 'e sesleniyorum. Hocam ne yap, ne et bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma. Sen 'nun bir üyesisin. Şu anda başında bir yıl daha devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi. Ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok. Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok! Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Yeni yönetim seçilince ne gerekiyorsa yapılır" dedi.




    Genel kurulun önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, yaşanan kaos süreciyle ilgili TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı.

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