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    Galatasaray’da sular durulmuyor! Seçimin iptal edilmesi tansiyonu yükseltti

    Cimbom’da yönetiminin seçimi iptal etmesi tepkilere neden oldu. Abdürrahim Albayrak “Haziran’da yapacağız” dedi ama muhalefet tatmin olmadı. Başkan adayları ve camia karara çok sert tepki gösterirken, Dernekler Masası "Bizi bahane etmeyin" dercesine kulübe bir yazı gönderdi. Hem teknik heyet hem de transferlerin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

    Saray’da kaos

    G.Saray'da seçimin iptal edilmesi şok etkisi yarattı. Seçimin ne zaman yapılacağı ise belirsiz. Başkan Mustafa Cengiz ise dün sürpriz bir şekilde yeniden aday olmayacağını açıkladı.



    2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise seçimin Haziran'da yapılacağını açıklasa da camia bu açıklamadan tatmin olmadı.




    TERİM GÖNDERİLMEK İSTENİYOR
    Seçimin ertelenmesi kaosu daha da alevlendirdi. Bazı üyeler başkanın seçimi Eylül ayına ertelemeye çalıştığını iddia etti. Üyelere göre Terim ile yollar ayrılmak isteniyor.

    PLANLAMADA SIKINTI YAŞANACAK
    Büyük kaos nedeniyle yeni sezon planlamasının da sekteye uğraması söz konusu. Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği, yapılacak transferler vs. büyük sıkıntı olarak gözüküyor.

    DERNEKLER MASASI'NDAN YAZI!
    Başkan adayları da iptal kararına büyük tepki gösterdi. Tam bu gelişmeler yaşanırken Dernekler Masası kulübe yazı gönderdi. "Bizi bahane etmeyin" dercesine ifadeler kullanıldı.



    BU KARAR UTANÇ VESİKASIDIR!
    Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sert ifadeler kullandı. Hamamcıoğlu, "Bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir" dedi. Gözler yeniden yönetime çevrildi.



    DİVAN KURULU: SEÇİME ENGEL YOK
    Dün Divan Kurulu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Seçim sürecinin işlenmesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmamaktadır" denildi.



        TERİM'E SESLENİYORUM BIRAKMA! 1 YIL DAHA KAL
        Ahmet Özdoğan, "G.Saray'da kaotik bir durum var. Mustafa Cenzg'in yeni bir futbol aklı getirme lüksü yok. Terim bu nedenle bir yıl daha kalmalı" diye konuştu.



        Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, TAKVİM'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

        Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "Genel kurul kararını savunduğum için beni hain ilan edenler şimdi 'Yönetimden istifa ediyoruz' diyorlar, açıklama yapıyorlar. Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap, ne et bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma. Sen Divan Kurulu'nun bir üyesisin. Şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl daha devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi. Ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok. Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok! Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Yeni yönetim seçilince ne gerekiyorsa yapılır" dedi.

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        Haberler Spor Galatasaray’da sular durulmuyor! Seçimin iptal edilmesi tansiyonu yükseltti