Galatasaray’da sular durulmuyor! Seçimin iptal edilmesi tansiyonu yükseltti

G.Saray'da seçimin iptal edilmesi şok etkisi yarattı. Seçimin ne zaman yapılacağı ise belirsiz. Başkan Mustafa Cengiz ise dün sürpriz bir şekilde yeniden aday olmayacağını açıkladı.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise seçimin Haziran'da yapılacağını açıklasa da camia bu açıklamadan tatmin olmadı.
TERİM GÖNDERİLMEK İSTENİYOR
Seçimin ertelenmesi kaosu daha da alevlendirdi. Bazı üyeler başkanın seçimi Eylül ayına ertelemeye çalıştığını iddia etti. Üyelere göre Terim ile yollar ayrılmak isteniyor.
PLANLAMADA SIKINTI YAŞANACAK
Büyük kaos nedeniyle yeni sezon planlamasının da sekteye uğraması söz konusu. Fatih Terim'in göreve devam edip etmeyeceği, yapılacak transferler vs. büyük sıkıntı olarak gözüküyor.
DERNEKLER MASASI'NDAN YAZI!
Başkan adayları da iptal kararına büyük tepki gösterdi. Tam bu gelişmeler yaşanırken Dernekler Masası kulübe yazı gönderdi. "Bizi bahane etmeyin" dercesine ifadeler kullanıldı.
BU KARAR UTANÇ VESİKASIDIR!
Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sert ifadeler kullandı. Hamamcıoğlu, "Bu utanç vesikası karardan derhal dönülmelidir. Etkin pişmanlık gösterilmelidir" dedi. Gözler yeniden yönetime çevrildi.
DİVAN KURULU: SEÇİME ENGEL YOK
Dün Divan Kurulu'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Seçim sürecinin işlenmesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmamaktadır" denildi.