Galatasaray’da sular durulmuyor! Seçimin iptal edilmesi tansiyonu yükseltti





Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan, TAKVİM'e çarpıcı açıklamalar yaptı.



Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin genel kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "Genel kurul kararını savunduğum için beni hain ilan edenler şimdi 'Yönetimden istifa ediyoruz' diyorlar, açıklama yapıyorlar. Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap, ne et bir yıl daha devam et, sakın görevi bırakma. Sen Divan Kurulu'nun bir üyesisin. Şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl daha devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi. Ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok. Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok! Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Yeni yönetim seçilince ne gerekiyorsa yapılır" dedi.