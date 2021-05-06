SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?

Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu. Ülkemizde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılarak, adayların başvuru tarihinin (7 Mayıs) bu süre içine denk geldiği belirtildi. "17 Mayıs'tan sonra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir" denilen açıklama şöyle tamamlandı: Seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alınarak, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak seçimin, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmesi üzere iptaline karar verilmiştir." denildi.



ŞİMDİ NE OLACAK?

Seçin iptal oldu ve bundan sonra neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Öncelikli olarak Mustafa Cengiz yönetimi, yeni bir tarih belirlenene kadar görevde kalmaya devam edecek. Yeni tarih 17 Mayıs'ta bitecek kapanmanın ardından alınacak kararlara göre şekillenecek. Eğer her şey yolunda gider, tam kapanma kalkarsa en erken temmuz ayının ilk haftasına kongre konuşulması söz konusu...