Galatasaray yönetiminin seçimi iptal etmesinin ardından sarı kırmızılı camiada müthiş bir kaos yaşanıyor. Galatasaray'da Genel Kurul'un önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan konuyla ilgili Takvim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin Genel Kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "O zaman Genel Kurul kararını hain ilan edenler şimdi yönetimden istifa ediyoruz diyorlar, açıklama yapıyorlar.
Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Senin Divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.