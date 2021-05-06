Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.05.2021 12:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 12:55
    ABONE OL

    'da kaosu! Eski Başkan adayı Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr'den 'e çağrı yaptı

    i | Galatasaray'da süreci dün kulüpten yapılan açıklama ile ertelendi. Erteleme kararında yeni seçim tarihi de açıklanmazken, durum sarı-kırmızılı camiada büyük bir kaosa neden oldu. Ahmet Özdoğan TAKVİM'e yaptığı açıklamada "'e sesleniyorum. Sakın bırakma" dedi.

    G.Saray'da seçim kaosu! Eski Başkan adayı Terim'e çağrı yaptı

    Galatasaray yönetiminin seçimi iptal etmesinin ardından sarı kırmızılı camiada müthiş bir kaos yaşanıyor. Galatasaray'da Genel Kurul'un önemli isimlerinden Ahmet Özdoğan konuyla ilgili Takvim'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Daha önce Mustafa Cengiz yönetiminin Genel Kurul kararını mahkemeye taşımasının ardından Genel Kurul'un verdiği kararı savunan Özdoğan "O zaman Genel Kurul kararını hain ilan edenler şimdi yönetimden istifa ediyoruz diyorlar, açıklama yapıyorlar.

    Şu anda Galatasaray'da kaotik bir ortam var. Buradan Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e sesleniyorum. Hocam ne yap et bir yıl daha devam et sakın görevi bırakma. Senin Divan Kurulu'nun bir üyesi olarak şu anda Galatasaray futbol takımının başında bir yıl devam etmen gerekiyor. Maalesef seçim iptal edildi ne zaman yapılacağı konusunda da henüz bir netlik yok.

        Bu yönetimin başka bir futbol aklını takımın başına getirme gibi bir lüksü yok. Şu anda mevcut kadroyu en iyi bilen isim Fatih Terim'dir. Bu kaotik ortam geçene kadar Fatih Terim takımın başında kalmalıdır. Daha sonra seçim yapıldıktan sonra oturulur konuşulur ne yapılacaksa o zaman yapılır." diye konuştu.

        FATİH TERİM'İ GÖNDERME OPERASYONU
        A Spor yorumcusu Nevzat Dindar da katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki seçim sürecine ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

        Dindar, "Alınan seçim iptali kararının sebebinin, Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlayanlar var" ifadelerini kullandı.

        SEÇİM İPTAL SÜRECİ NASIL OLDU?
        Galatasaray'ın yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan seçimli genel kurulu iptal edildi. Sarı- kırmızılı kulüpten dün yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyuruldu. Ülkemizde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılarak, adayların başvuru tarihinin (7 Mayıs) bu süre içine denk geldiği belirtildi. "17 Mayıs'tan sonra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir" denilen açıklama şöyle tamamlandı: Seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alınarak, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak seçimin, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmesi üzere iptaline karar verilmiştir." denildi.

        ŞİMDİ NE OLACAK?
        Seçin iptal oldu ve bundan sonra neler yaşanacağı konuşulmaya başlandı. Öncelikli olarak Mustafa Cengiz yönetimi, yeni bir tarih belirlenene kadar görevde kalmaya devam edecek. Yeni tarih 17 Mayıs'ta bitecek kapanmanın ardından alınacak kararlara göre şekillenecek. Eğer her şey yolunda gider, tam kapanma kalkarsa en erken temmuz ayının ilk haftasına kongre konuşulması söz konusu...



            SORUNLAR BÜYÜYEBİLİR
            Galatasaray'da seçim bir kez daha gerçekleştirilemezken birçok konu da kilitlenmiş oldu. Özellikle de teknik direktör Fatih Terim ve 12 oyuncunun sezon sonunda sözleşmelerinin tamamlanacak olması büyük bir sıkıntıya yol açacak gibi duruyor. Ayrıca yeni transfer dönemine girilecek. Acil bekleyen ödemelerin durumu da belirsizliğe bürünürken mevcut yönetimin bölünmüş yapısı da taraftarları endişelendiriyor.

            ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR
            * Teknik direktör Fatih Terim'in 2+3 opsiyonlu sözleşmesinin ilk bölümü dolacak.
            * Yeni transfer dönemi başlayacak.
            * Saracchi, Etebo, Halil, Onyekuru ve Gedson'un kiralık anlaşmaları bitecek.
            * Arda, E.Akbaba, Şener, Donk, Linnes, E.Taşdemir, Ömer'in sözleşmeleri bitiyor.
            * Mayıs sonunda 280 milyon TL'ye yakın ödeme yapılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle yabancı oyuncuların sorun çıkarma ihtimali büyük.



            İSTİFALAR PEŞPEŞE GELDİ
            29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yönetimden peş peşe istifa haberleri geldi. Daha önce Başkan Cengiz'in istifasını istemesine rağmen görevi bırakmayan yönetici Mahmut Recevik, erteleme kararı sonrası yönetimden istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca yöneticiler Emre Erdoğan ve İlber Aydemir de istifa etti. 12 olan üye sayısı 9'a düştü. Tüzüğe göre sayı 6'ya düşerse otomatikman seçime gidilyor.



            ELMAS: SEÇİM YAPILACAK
            Başkan adayı Burak Elmas, iptal kararına "Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. Bu seçim mutlaka yapılacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            G.Saray'da seçim kaosu! Eski Başkan adayı Terim'e çağrı yaptı
            Haberler Spor Galatasaray'da seçim kaosu! Eski Başkan adayı Ahmet Özdoğan Takvim.com.tr'den Fatih Terim'e çağrı yaptı