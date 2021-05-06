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    • 06.05.2021 19:20
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    Son dakika: Galatasaray'dan '' açıklaması! Tarih verildi

    Galatasaray'dan, kaosa dönen sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu.

    Galatasaray'dan yeni seçim tarihi açıklaması!

    , Olağan li Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu.

    Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray'dan 'seçim' açıklaması! Tarih verildi