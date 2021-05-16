Galatasaray'da Fatih Terim'den yönetime imalı sözler: İçimizdeki düşmanları yenemedik

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrasında yönetime imalı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar: Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli!
G.SARAY İLE GURUR DUYUYORUM
G.Saray bunları aşmalı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum. Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir?
HIRSLANDIRMAK İÇİNMİŞ!
Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim... Biz bunları hep içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla içimize attık...
TRANSFERLER NE ZAMAN?
Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır.
BELKİ BEYAZ GÖMLEK GİYERİZ
Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklı olmalıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz.