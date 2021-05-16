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    Galatasaray'da Fatih Terim'den yönetime imalı sözler: İçimizdeki düşmanları yenemedik

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara, hocalara söylenen şey olacak iş midir? G.Saray’ın güçlü olmaya ihtiyacı var. İçerdekiler daha tehlikeli” açıklamasında bulundu.

    İçimizdeki düşmanları yenemedik

    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrasında yönetime imalı sözler sarf etti. İşte o açıklamalar: Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli!



    G.SARAY İLE GURUR DUYUYORUM
    G.Saray bunları aşmalı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum. Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir?

    HIRSLANDIRMAK İÇİNMİŞ!
    Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim... Biz bunları hep içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla içimize attık...



    TRANSFERLER NE ZAMAN?
    Siz     Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır.

    BELKİ BEYAZ GÖMLEK GİYERİZ
    Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklı olmalıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz.



        BÜYÜK YIKIM
        Galatasaray'da büyük hüsran... Ligin son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Sarı-Kırmızılılar, son maçta Yeni Malatya'yı evinde 3-1 mağlup etti. Ancak 88 puanı ve +44 averajı bulunan Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek ligi 84 puan ve +45 averajla tamamlayan Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan kaydetti.

        BEKLEDİLER AMA BU KEZ MÜJDE GELMEDİ
        Nefes kesen şampiyonluk yarışında dün gece ilk olarak Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı sona erdi. Maçı 3-1 kazanan Sarı-Kırmızılı futbolcular yaklaşık 4 dakika boyunca Göztepe- Beşiktaş maçının skorunu bekledi. Ancak bu kez 2006'daki Denizlispor-Fenerbahçe maçında olduğu gibi müjdeli haber Türk Telekom Stadı'na ulaşmadı. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı haberinin ardından Galatasaraylı futbolcular üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttular.

        Galatasaray'a 3-1'lik galibiyet yetmedi. Averajla ligi 2. bitiren Galatasaray'da futbolcular büyük üzüntü yaşadılar.

        HALİL DERVİŞOĞLU YİNE ATTI
        Ciddi bir çıkış yakalayan Halil Dervişoğlu, dan gece yine skor üretti ve sezonu 3 golle tamamladı.




        ARDA: BUNLARLA YIKILMAYIZ!
        Arda Turan maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Üzüntümüsü yaz boyuncu çekip, sonrasında dönüp ne kadar büyük bir camia olduğumuzu ortaya koyacağız. Galatasaray bunlarla yıkılmaz. Şampiyonlar Ligi için de büyük mücadale vereceğiz" dedi.



        GALATASARAY'IN RUHU İŞTE BUDUR
        Galatasaray kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera Yeni Malatya maçının açıklamalarda bulundu. Uruguaylı file bekçisi "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Şampiyon oldular. Başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere tüm futbolcular olarak şampiyonluk için sonuna kadar mücadele ettik. Galatasaray'a yakışan ve Galatasaraylılık ruhu da işte budur" dedi.



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