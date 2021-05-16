Galatasaray'da Fatih Terim'den yönetime imalı sözler: İçimizdeki düşmanları yenemedik





BÜYÜK YIKIM

Galatasaray'da büyük hüsran... Ligin son haftasına Beşiktaş ile aynı puanda giren Sarı-Kırmızılılar, son maçta Yeni Malatya'yı evinde 3-1 mağlup etti. Ancak 88 puanı ve +44 averajı bulunan Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 yenerek ligi 84 puan ve +45 averajla tamamlayan Beşiktaş'ın 2 gol gerisinde kalarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Galatasaray'a Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan kaydetti.



BEKLEDİLER AMA BU KEZ MÜJDE GELMEDİ

Nefes kesen şampiyonluk yarışında dün gece ilk olarak Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı sona erdi. Maçı 3-1 kazanan Sarı-Kırmızılı futbolcular yaklaşık 4 dakika boyunca Göztepe- Beşiktaş maçının skorunu bekledi. Ancak bu kez 2006'daki Denizlispor-Fenerbahçe maçında olduğu gibi müjdeli haber Türk Telekom Stadı'na ulaşmadı. Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı haberinin ardından Galatasaraylı futbolcular üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttular.



Galatasaray'a 3-1'lik galibiyet yetmedi. Averajla ligi 2. bitiren Galatasaray'da futbolcular büyük üzüntü yaşadılar.



HALİL DERVİŞOĞLU YİNE ATTI

Ciddi bir çıkış yakalayan Halil Dervişoğlu, dan gece yine skor üretti ve sezonu 3 golle tamamladı.