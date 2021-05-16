İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı.
The Hawthorns'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım attı.
West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.