Fenerbahçe'de Kadıköy deplasman oldu! Seriler bitti gelen geçen yendi

Süper Lig'in 42 haftalık periyodunu 82 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 2 puan ardında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıktı. Geçen 7 sezonda Beşiktaş 3, Galatasaray 3 ve Başakşehir 1 kez şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda son Süper Lig şampiyonluğunu yaşamıştı.
EROL BULUT ÇARE OLAMADI
Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut, sarı-lacivertli ekibe çare olamadı. Sarı-lacivertli takımla çıktığı toplam 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Bulut, maç başına 2.00 puan ortalamasını yakaladı. Özellikle iç sahada kaybedilen maçlar Erol Bulut'un Fenerbahçe kariyerini sona götürürken, 25 Mart'ta görevine son verildi.
BELÖZOĞLU DÖNEMİ
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sportif Direktör Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında 10 maçta görev aldı. Bu müsabakalardan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sarı-lacivertli ekip, maç başına 2.30 puan ortalaması yaptı. Belözoğlu, 10 maçta iyi bir istatistik yakalasa da, Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yolunda rakibi Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e mağlup olmasını değerlendiremeyip, Sivasspor'a 2-1 mağlup olmuştu.