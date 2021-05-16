Fenerbahçe'de Kadıköy deplasman oldu! Seriler bitti gelen geçen yendi





KADIKÖY DEPLASMAN OLDU

Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri iç sahada kaybedilen maçlar oldu. İç sahada oynadığı 20 maçta 35 puan toplayan sarı-lacivertliler tam 7 kez mağlup oldu. Kadıköy'de bu sezon sadece 11 kez kazanabilen Fenerbahçe, bu istatistiklerle ligde 6.sırada yer aldı. Sivasspor mağlubiyetiyle beraber sahadaki 7. yenilgisini alan sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1987-1988 ve 1992-1993 yıllarında en çok 5 iç saha mağlubiyeti yaşamıştı.