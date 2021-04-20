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    12 dev kulübün liderliğinde resmen kuruldu: Futbol dünyası bir anda toz duman oldu!

    Avrupa futbolunda kılıçlar çekildi. Başını , R.Madrid ve M.United’ın çektiği 12 dev kulübün imzasıyla resmen kuruldu, ortalık savaş yeri oldu. Yapılan açıklamaya göre 20 takımın katılacağı organizasyon ağustos ayında başlayacak ve lig formatında oynanacak.

    Büyük kaos

    Avrupa futbolunda kılıçlar çekildi. Başını Barcelona, R.Madrid ve M.United'ın çektiği 12 dev kulübün imzasıyla Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu, ortalık savaş yeri oldu. Yapılan açıklamaya göre 20 takımın katılacağı organizasyon ağustos ayında başlayacak ve lig formatında oynanacak.

    5 TAKIM DAHA BELİRLENECEK
    Sayısı 15'e çıkarılacak olan kurucu takımların direkt olarak katılacağı ligde kalan 5 takım ise eleminasyon sistemiyle belirlenecek. 20 takım 10'arlı iki grupta mücadele edelecek.

    ŞAMPİYONA 500 MİLYON EURO
    12 öncü kulübün ilk planda 350 milyon Euro kazanacağı, şampiyonun gelirinin de 500 milyon Euro'ya kadar ulaşacağı açıklandı. Organizasyonun bütçesi ise 3.5 milyar Euro'yu aşacak.

        BİRÇOK KULÜP KARŞI ÇIKIYOR
        Ancak başta B.Münih, Dortmund, Ajax ve PSG olmak üzere birçok önemli kulüp organizasyona katılmayacağını açıkladı. Avrupa futbolu büyük bir kaos ve bölünme ile karşı karşıya kaldı.

        ZÜPPELERİN LİGİ
        Tottenham menajeri Mourinho, "Bu lig, züppelerin ligidir" dedi. Portekizli hoca bu sözleri nedeniyle hemen görevden alındı.

        UEFA: 12 TAKIMI LİGDEN DÜŞÜRÜN
        Avrupa Süper Ligi oluşumuna UEFA'nın tepkisi çok sert olurken, organizasyona katılacak takımların tüm organizasyonlardan men edilmesi gündeme alındı. UEFA Başkanı Ceferin, "Bu ligdeki takımların futbolcuları Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda oynayamaz. Yılanların bize bu kadar yakın çalıştığını bilmiyorduk ama öğrendik" dedi. Öte yandan UEFA karşı bir hamle ile Şampiyonlar Ligi formatını değiştirdi. Organizasyonun 2024'ten itibaren 36 takımla ve lig usulüne göre oynanmasına karar verildi.

            BİZ DE KENDİ DÜNYA KUPAMIZI YAPARIZ
            Ceferin'in restine Real Madrid Başkanı Perez de restle karşılık verdi. Perez, "Biz de kendi Dünya Kupası turnuvamızı yaratırız, büyütecek bir şey yok" dedi.

            JP MORGAN'DAN KULÜPLERE 3.5 MİLYAR EURO'LUK CÜZDAN
            ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın, Avrupa Süper Ligi'ni 6 milyar dolar ile finanse edeceği belirtildi. Reuters'ın haberine göre, JP Morgan'ın bir sözcüsü iddiayı e-posta yoluyla teyit etti. Ayrıca her kulübe 3.5 milyan Euro'luk hesap cüzdanı açıldı. ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan'ın toplam varlığının 2.687 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

            AVRUPA BİRLİĞİ BU PROJEYE ASLA İZİN VERMEYECEK!
            Süper Lig'e tepkiler çığı gibi büyüyor. Avrupa Birliği Parlamentosu Spor Komisyonu üyesi ve Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü Tsjalle van der Burg, "Avrupa Süper Ligi, rekabet hukukuna aykırı bir rekabet oluşturmayı hedefliyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği İşleyişi Antlaşması uyarınca yasaklanmıştır" diye konuştu.

            TÜRKİYE'DEN TAKIM KATILACAK MI?
            Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Süper Lig'e bir Türk takımının katılıp katılmayacağı da merak konusu. Her yıl 5 farklı takımın organizasyona dahil edileceğinin açıklanmasının ardından gözler 3 büyüklere çevrildi. İngiliz basını, Galatasaray'ın aday kulüplerden birisi olduğunu belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Juventus'un patronu Agnelli ile yakın ilişkilerini kullanmak istediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak, "Bize resmi bir davet gelmedi. Ancak kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Florentino Perez'le çok yakın bir dostluğumuz var" diye konuştu.

            TFF: ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR LİG
            Resmi siteden yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz. Söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz" denildi. Kulüpler Birliği Vakfı da Avrupa Süper Ligi oluşumuna karşı olduğunu yazılı bir açıklama ile duyurdu.
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            Haberler Spor 12 dev kulübün liderliğinde Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu: Futbol dünyası bir anda toz duman oldu!