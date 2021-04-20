JP MORGAN'DAN KULÜPLERE 3.5 MİLYAR EURO'LUK CÜZDAN

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın, Avrupa Süper Ligi'ni 6 milyar dolar ile finanse edeceği belirtildi. Reuters'ın haberine göre, JP Morgan'ın bir sözcüsü iddiayı e-posta yoluyla teyit etti. Ayrıca her kulübe 3.5 milyan Euro'luk hesap cüzdanı açıldı. ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan'ın toplam varlığının 2.687 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ BU PROJEYE ASLA İZİN VERMEYECEK!

Süper Lig'e tepkiler çığı gibi büyüyor. Avrupa Birliği Parlamentosu Spor Komisyonu üyesi ve Twente Üniversitesi Ekonomi Profesörü Tsjalle van der Burg, "Avrupa Süper Ligi, rekabet hukukuna aykırı bir rekabet oluşturmayı hedefliyor. Bu tür davranışlar, Avrupa Birliği İşleyişi Antlaşması uyarınca yasaklanmıştır" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN TAKIM KATILACAK MI?

Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Süper Lig'e bir Türk takımının katılıp katılmayacağı da merak konusu. Her yıl 5 farklı takımın organizasyona dahil edileceğinin açıklanmasının ardından gözler 3 büyüklere çevrildi. İngiliz basını, Galatasaray'ın aday kulüplerden birisi olduğunu belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Juventus'un patronu Agnelli ile yakın ilişkilerini kullanmak istediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak, "Bize resmi bir davet gelmedi. Ancak kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Florentino Perez'le çok yakın bir dostluğumuz var" diye konuştu.

TFF: ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR LİG

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz. Söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz" denildi. Kulüpler Birliği Vakfı da Avrupa Süper Ligi oluşumuna karşı olduğunu yazılı bir açıklama ile duyurdu.