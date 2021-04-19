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    • 19.04.2021 14:39
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    SON DAKİKA: ’den açıklaması: Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar

    Son dakika haberine göre, ’nin yıldız futbolcusu , Avrupa’nın dev ekiplerinin alığı ‘’ kararını eleştirdi. Özil, "Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." dedi.

    DHA
    Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

    'nin yıldız futbolcusu , Avrupa'nın dev ekiplerinin alığı '' kararını eleştirdi.

    Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, taraftarlar için anlaşılması zor bir karar olduğunu belirttiği 'Avrupa Süper Ligi' hakkında şunları söyledi:

    "Çocuklar, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, herhangi bir Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar."


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    Haberler Spor SON DAKİKA: Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar