UEFA, pazartesi günü yaptığı UEFA İcra Komitesi toplantısında aldığı yeni kararları duyurdu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, alınan kararlar ile birlikte her takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini canlı tutabileceğini, herkes için refah ve büyüme sağlayacağını ifade etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI
2024/2025 sezonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yapılan değişikliklerde en göze çarpan nokta ise geleneksel grup aşamasından tek bir lig statüsüne geçilecek olması. Bununla birlikte her takım 5'i içeride 5'i de deplasmanda olmak üzere toplamda 10 farklı takıma karşı 10 maç oynayarak lig aşamasını tamamlayacak.
10 maç sonunda topladığı puanlar ile ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt olarak son 16'ya yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise iki maçlı bir play-off sistemi oynayarak son 16'ya yükselmek için mücadele edecek.