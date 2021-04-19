



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

2024/2025 sezonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yapılan değişikliklerde en göze çarpan nokta ise geleneksel grup aşamasından tek bir lig statüsüne geçilecek olması. Bununla birlikte her takım 5'i içeride 5'i de deplasmanda olmak üzere toplamda 10 farklı takıma karşı 10 maç oynayarak lig aşamasını tamamlayacak.