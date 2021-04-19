Avrupa Süper Ligi kriz çıkardı! UEFA, FIFA hepsi topa girdi! Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den takım katılacak mı?
Son dakika haberi... Avrupa futbolu 12 büyük kulübün ortak karar almasıyla kurduğu "Avrupa Süper Lig" formatını tartışıyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen ekipleri futbol ekonomisinden daha büyük bir pasta almak için Avrupa Süper Ligi isimli yeni bir turnuva kurdu. Yayın hakları ve ticari gelirler konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşamayan 12 kulübün kurduğu bu lig büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, açıklamalar ardı ardına geldi. Öre yandan turnuvaya önümüzdeki yıllarda Asya, Avrupa ve ABD takımlarının da katılacağı iddia edildi. Peki Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den takım katılacak mı? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılıyor? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ne olacak? İşte detaylar...
İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.
Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi
AVRUPA FUTBOL EKONOMİSİNİN İSTİKRARSIZLIĞI SÜRECİ HIZLANDIRDI
Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi "dört gözle" beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.
TURNUVANIN FORMATI NASIL OLACAK?
Ağustos'ta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.