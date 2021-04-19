Avrupa Süper Ligi kriz çıkardı! UEFA, FIFA hepsi topa girdi! Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den takım katılacak mı?

Son dakika haberi... Avrupa futbolu 12 büyük kulübün ortak karar almasıyla kurduğu "Avrupa Süper Lig" formatını tartışıyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen ekipleri futbol ekonomisinden daha büyük bir pasta almak için Avrupa Süper Ligi isimli yeni bir turnuva kurdu. Yayın hakları ve ticari gelirler konusunda UEFA ve FIFA ile anlaşamayan 12 kulübün kurduğu bu lig büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, açıklamalar ardı ardına geldi. Öre yandan turnuvaya önümüzdeki yıllarda Asya, Avrupa ve ABD takımlarının da katılacağı iddia edildi. Peki Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den takım katılacak mı? Avrupa Süper Ligi'ne hangi takımlar katılıyor? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ne olacak? İşte detaylar...

19.04.2021 12:53 - Son Güncelleme: 19.04.2021 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





