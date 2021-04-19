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    • 19.04.2021 21:30
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    'dan '' tepkisi: Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

    , 'in 36. haftasındaki maçını yönetecek olan ile ilgili bir açıklama yayınlandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray'da Mete Kalkavan tepkisi

    Galatasaray Kulübü, hakem Mete Kalkavan'ı hedef alan bir açıklama yaptı.



    Sarı-kırmızılı külüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.



    Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır.
        Haberler Spor Galatasaray'dan 'Mete Kalkavan' tepkisi: Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz