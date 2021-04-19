



Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak olan 12 kulübü kesinleştiren organizasyon, +8 daha kulübe daha bu organizasyonda yer verecek.



PEKİ MAÇLARI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?

UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde görev alacak olan hakemlere kendi organizasyonlarında görev vermeyecek ve bu hakemlerin yerel liglerinde de görev almaması için yerel federasyonlar ile görüşecek.