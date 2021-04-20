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    • 20.04.2021 11:50
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    SON DAKİKA: UEFA'dan Avrupa Süper Lig'ini kuran 12 kulübe görülmemiş tazminat davası!

    Son dakika haberi! Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu kulüp tarafından resmen ilan edilmesinin ardından UEFA ve FIFA resmi sitesinden sert açıklamalarda bulundu. Turnuvaya katılım sağlayan kulüplere yaptırım uygulaması beklenen UEFA'nın tek hamlesi bununla sınırlı olmayacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, söz konusu 12 kulübe daha önce görülmemiş bir tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

    UEFA'dan 12 kulübe rekor dava!

    Dünyanın en büyük ve en çok izlenen kulüplerinden 12'sinin kendi aralarında Avrupa Süper Ligi kurmasının yankıları sürerken, UEFA söz konusu kulüplere karşı tarihin en büyük tazminat davasını açmak için harekete geçti.


    50 MİLYAR EURO'LUK DAVA AÇACAK
    Hürriyet'in haberine göre, UEFA'nın hukuk bürosu, Avrupa'daki tüm yerel federasyonlar ve lig yönetimleriyle anlaşarak, 12 kulüp aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar Euro'luk dava açacak. Dava dosyası ile ilgili hazırlıklarını hızlandıran UEFA, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacak.


    AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN 6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK!
    İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'nın katılacağını duyurduğu Avrupa Süper Ligi, ABD bankası JP Morgan tarafından finanse edilecek. JP Morgan'dan bir yetkili büyük tartışma yaratan lig için 6 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.


        Yeni oluşumun yönetimi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e mektup yazarak diyalog çağrısında bulundu.

        Mektupta, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek için FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz. FIFA ve UEFA'nın ligimize katılan kulüplerin oyuncularını kendi yarışmalarından dışlamak için cezai önlemler almak isteyeceklerinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verilirken UEFA'ya 434 milyon Euro hibe parası teklif edildi.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: UEFA'dan Avrupa Süper Lig'ini kuran 12 kulübe görülmemiş tazminat davası!