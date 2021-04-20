SON DAKİKA: UEFA'dan Avrupa Süper Lig'ini kuran 12 kulübe görülmemiş tazminat davası!



50 MİLYAR EURO'LUK DAVA AÇACAK

Hürriyet'in haberine göre, UEFA'nın hukuk bürosu, Avrupa'daki tüm yerel federasyonlar ve lig yönetimleriyle anlaşarak, 12 kulüp aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar Euro'luk dava açacak. Dava dosyası ile ilgili hazırlıklarını hızlandıran UEFA, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacak.