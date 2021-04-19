İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.
İngiltere temsilcisini, 2018'de futbol hayatını noktalayan takımın eski oyuncularından 29 yaşındaki Ryan Mason geçici olarak çalıştıracak. Mason, Tottenham'da bu sezon altyapı takımlarında görev almıştı.