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    • 19.04.2021 13:44
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    SON DAKİKA: ekiplerinden teknik direktör 'nun işine son verdi

    Son dakika haberleri... ekiplerinden , li teknik direktör 'nun görevine son verdiğini duyurdu. yönetiminde Tottenham, son 3 lig maçında 2 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alıyor.

    AA
    Premier Lig'de bir dönem sona erdi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam ve yardımcıları Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

    İngiltere temsilcisini, 2018'de futbol hayatını noktalayan takımın eski oyuncularından 29 yaşındaki Ryan Mason geçici olarak çalıştıracak. Mason, Tottenham'da bu sezon altyapı takımlarında görev almıştı.

        2019 yılının kasım ayında Arjantinli Mauricio Pochettino'nun ardından göreve getirilen Mourinho yönetiminde Tottenham, son 3 lig maçında 2 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alıyor.

        Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında yer alan Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham teknik direktör Jose Mourinho'nun işine son verdi