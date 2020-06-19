Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.06.2020 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.06.2020 10:55
    ABONE OL

    , 6. defa i yaptırdı

    Demir Grup 'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 6. kez yeni tip (Kovid-19) i yapıldı.

    Sivasspor yine koronavirüs testi yaptırdı

    Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 6. kez Kovid-19 ine tabi tutulduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 6. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 5 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Spor Sivasspor, 6. defa koronavirüs testi yaptırdı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri