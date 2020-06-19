Muslera: En kısa zamanda görüşeceğiz

Çaykur Rize maçında bacağı kırılan Fernando Muslera, dün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Uruguaylı kaleciyi hastaneden ayrılmadan önce ziyaret eden Bakan Kasapoğlu geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kasapoğlu'na, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak eşlik etti. Muslera, taburcu olduktan sonra, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, dün Fernando Muslera'yı kaldığı hastanede ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, dün Fernando Muslera'yı kaldığı hastanede ziyaret etti.