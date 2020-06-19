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    • Spor
    • 19.06.2020 Gazete
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    Muslera: En kısa zamanda görüşeceğiz

    maçında bacağı kırılan , dün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Uruguaylı kaleciyi hastaneden ayrılmadan önce ziyaret eden geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kasapoğlu'na, Başkan Yardımcısı ve Galatasaray 2'nci Başkanı eşlik etti. Muslera, taburcu olduktan sonra, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.

    En kısa zamanda görüşeceğiz
    Çaykur Rize maçında bacağı kırılan , dün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Uruguaylı kaleciyi hastaneden ayrılmadan önce ziyaret eden geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kasapoğlu'na, Başkan Yardımcısı ve Galatasaray 2'nci Başkanı eşlik etti. Muslera, taburcu olduktan sonra, "Herkese teşekkür ederim. Zor zamanımda bütün ülke yanımda oldu. Doktoruma, Galatasaray'a ve taraftarlara teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.



    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, dün Fernando Muslera'yı kaldığı hastanede ziyaret etti.

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