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    • 19.06.2020 09:25
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    Aytemiz teknik direktörü 'un zafer pozundaki detayı!

    yarı final rövanş maçında Fraport TAV 'u konuk eden Aytemiz 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve 'un rakibi oldu. 'un yaptığı zafer paylaşımındaki bir detay gözlerden kaçmadı. Detayın en önemli figürü ise 'di.

    Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları maçın ardından sevincini ekibiyle birlikte stattaki çalışma odasında kutladı.

    Ekibiyle zafer pozu veren Bulut, bu fotoğrafı Instagram hesabından "Tebrikler Takım" yazarak paylaşırken, genç teknik adamın odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkat çekti.

    Adı Fenerbahçe'yle de yoğun şekilde anılan başarılı teknik adamın duvarında, Alanyaspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da elediği mücadelede atılan golün ardından Bulut'un Fatih Terim'in tam karşısında sevindiği fotoğrafın yer aldığı görüldü.

    İŞTE O FOTOĞRAF
    Haberler Spor Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut'un zafer pozundaki Fatih Terim detayı!
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