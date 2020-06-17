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    • 17.06.2020 14:55
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    Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan taraftara çağrı: Sizden tek isteğim evde kalın

    İngiltere ekiplerinden 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk olasılığının bulunduğu Everton ile oynayacakları karşılaşma için Liverpool taraftarlarına çağrıda bulundu. Klopp "Sizden tek isteğim, güvenliğiniz önceliğiniz olsun ve takıma desteğinizi evde kalarak gösterin." ifadelerini kullandı.

    Jürgen Klopp'tan taraftara evde kal çağrısı

    Kulübün internet sitesinden video paylaşarak taraftarına seslenen Alman teknik adam, "Futbol geri döndü. Bazı nedenlerle bu sefer çok farklı olacak ama siz, her şeyi yine çok özel bir hale çevirebilirsiniz. Stat boş olmasına rağmen oyuncularımız sizin desteğinizi her zaman hissedecek ve şampiyonluk için savaşacak. Sizden tek isteğim, güvenliğiniz önceliğiniz olsun ve takıma desteğinizi evde kalarak gösterin" ifadelerini kullandı.

    Son 9 haftaya girilen 'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider , en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde yer alıyor. Liverpool'un şampiyonluğu garantilemesi için 6 puana ihtiyacı bulunuyor.

    Manchester City'nin bugün Arsenal'e yenilmesi halinde şampiyonluk olasılığı değişecek. Bu durumda Liverpool, pazar günü deplasmanda Everton'ı mağlup ederse şampiyonluğa ulaşacak.

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