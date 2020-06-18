Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
ADEM BÜYÜK'E 3 MAÇ OZAN TUFAN'A 2 MAÇ
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan da 2 maçla cezalandırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ADEM BÜYÜK'E 3 MAÇ OZAN TUFAN'A 2 MAÇ
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan da 2 maçla cezalandırıldı.
Ayrıntılar geliyor...