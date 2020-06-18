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    • 18.06.2020 19:08
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    Son dakika: 'dan 'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

    Son dakika haberine göre () sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

    PFDK Ali Koç'a verilen cezayı açıkladı
    () sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.


    ADEM BÜYÜK'E 3 MAÇ OZAN TUFAN'A 2 MAÇ
    Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı 'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli da 2 maçla cezalandırıldı.


    Ayrıntılar geliyor...

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