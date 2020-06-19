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    • 19.06.2020 11:44
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    Son dakika: açıkladı: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık

    Son dakika haberi... Gençlik ve , "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

    Bakan açıkladı: Sadece Türk vatandaşları değil!

    Gençlik ve , Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

    "97 ÜLKEDEN 77 BİN VATANDAŞI YURTLARIMIZDA AĞIRLADIK"
    , "Sadece Türk vatandaşları değil, yabancılar da yurtlarımızda kaldı. 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık." dedi.

    "KULÜPLERİMİZ BUGÜN İTİBARIYLA BİR ÖDEME ALACAKLAR"

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar." diye konuştu.


    "2019'DAKİ BAŞARILARI ÖNCÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"
    Kasapoğlu, "2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: 97 ülkeden 77 bin vatandaşı yurtlarımızda ağırladık
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