



KRUSE RİSK ALDI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kruse'nin ayrılığı ile ilgili konuştu. Kruse'nin haksız bir fesih yaptığını belirten Pirşen, "Kruse risk aldı ve kolay para peşine düştü. Lassana Diarra, Kruse'nin yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon Euro ödedi" diye konuştu.

