Fenerbahçe'de Max Kruse dönemi sona erdi… Sarı- Lacivertli takımda oynadığı süre içinde futbolundan çok skandallarıyla gündeme gelen Alman futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Ancak ayrılığın fitilini Kruse'nin Emre ile yaşadığı tartışmanın ateşlediği ortaya çıktı.
EMRE UYARDI, İPLER GERİLDİ
Kulübü daha önce FIFA'ya şikayet eden ve disiplinsiz hareketlerini sürdüren Kruse, Riva kampında nargile içmişti. Kaptan Emre'nin Alman oyuncuyu uyarması ile ikili arasında ipler gerildi.
"FUTBOLCU MUSUN, YÖNETİCİ Mİ?"
Kruse'nin Emre'ye "Futbolcu musun, yönetici mi? Bana karışamazsın" dediği ve bu kavga sonrası F.Bahçe'yi kafada bitirdiği öğrenildi. Kruse, kısa bir süre sonra da sözleşmesini feshetti.
FENERBAHÇE DAVA AÇACAK
F.Bahçe de Kruse'nin ayrılığı ile ilgili açıklama yaptı. Kruse'nin alacağının olmadığı bildirilirken, "Konu spor yargısına taşınacak ve her türlü girişimde bulunulacaktır" denildi.
TAKVİM KRİZİ YAZMIŞTI!
TAKVİM, Kruse'nin Riva kampında nargile içtiğini 15 Haziran'da yazmıştı. Nargile krizi sonrası Emre ile tartışan Kruse, takımdan ayrıldı.
KRUSE RİSK ALDI
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Kruse'nin ayrılığı ile ilgili konuştu. Kruse'nin haksız bir fesih yaptığını belirten Pirşen, "Kruse risk aldı ve kolay para peşine düştü. Lassana Diarra, Kruse'nin yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon Euro ödedi" diye konuştu.