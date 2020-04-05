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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    : İnşallah gideceğim yer gönlümdeki yer olur

    Ocak ayında G.Saray’ın kapısından dönen , “Güzel bir kariyer planlamam var. Gideceğim yer inşallah gönlümüzdeki yer olur” diyerek yine ’yı işaret etti.

    Gideceğim yer gönlümdeki yer olur
    Devre arasında 'ın gündemini uzun süre meşgul eden gelecek planlamasıyla ilgili A Spor'a konuştu… Tecrübeli yıldız, "Hale 3-4 sene daha futboy oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gideceğim yer gönlümüzdeki yer olur" diyerek yine 'yı işaret etti. Arda Turan boş zamanlarında evde bireysel idmanlarını sürdürdüğünü ve kendisini hazır tutmaya çalıştığını da söyledi.

    BEN DEĞİL BİZ DEME VAKTİ
    Arda, "Artık ben değil, biz deme zamanı. Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmalıyız. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmeli" dedi.

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