Devre arasında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Arda Turan gelecek planlamasıyla ilgili A Spor'a konuştu… Tecrübeli yıldız, "Hale 3-4 sene daha futboy oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gideceğim yer gönlümüzdeki yer olur" diyerek yine Florya'yı işaret etti. Arda Turan boş zamanlarında evde bireysel idmanlarını sürdürdüğünü ve kendisini hazır tutmaya çalıştığını da söyledi.
BEN DEĞİL BİZ DEME VAKTİ
Arda, "Artık ben değil, biz deme zamanı. Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmalıyız. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmeli" dedi.
BEN DEĞİL BİZ DEME VAKTİ
Arda, "Artık ben değil, biz deme zamanı. Virüsü durdurabiliriz ama önce insanları durdurmalıyız. Herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmeli" dedi.
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