F.Bahçe'de coronavirüs kabusu sürüyor… İlk olarak F.Bahçe Basket takımına sıçrayan virüs son olarak Fenerbahçe Futbol Takımı'nı vurdu. Dün tesislere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular, coronavirüs testinden geçti. Testlerde bir futbolcu ve bir sağlık görevlisinde coronavirüs çıktı.
POZİTİF ÇIKAN İSİMLER AÇIKLANMADI
Fenerbahçe, bir futbolcuda ve bir sağlık görevlisinde coronavirüse rastlandığını duyursa da bu isimlerin kim olduğunu açıklamadı. Futbolcu ve sağlık personelinin tedavisine hemen başlandı.
BASKETBOLDA 6 KİŞİDE BULGU VAR
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, basket takımında 6 kişide bulguya rastlandığını söyledi. Cenk Renda dışında bu isimlerin Datome, Sloukas, Ahmet Düverioğlu, Tarık ve Vesely olduğu iddia ediliyor.
TÜM TAKIM DİKEN ÜSTÜNDE
Coronavirüs şokuyla sarsılan Sarı- Lacivertli kulüpte futbolcuların çok büyük bir panik yaşadığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi de bu krizi bir an önce hafifletmek için harekete geçti.
EZELİ RAKİPLERDEN TAM DESTEK
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir futbolcu ve bir sağlık görevlisinde coronavirüs tespit edilmesi sonrası spor camiasından destek mesajları yağdı. Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yapılan açıklamalarda, "Birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi. Bu mesajlar alkış aldı.
OBRADOVIC İÇİN ÖZEL UÇAK
Sırbistan hükümeti Fenerbahçe Beko coach'u Obradovic ve aliesinin özel uçakla Türkiye'den alınacağını açıkladı. Türkiye'de oynayan sporcular ise Sırbistan'a götürülmeyecek.
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