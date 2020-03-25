Başakşehir Futbol Kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımda Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığını doğrulayan bir paylaşım yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştı... Beşiktaş ve Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Burak Yılmaz, Twitter hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Burak Yılmaz'ın Instagram hesabından yaptığı corona virüsü açıklaması şu şekilde:

Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız.