Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;