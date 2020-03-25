Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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