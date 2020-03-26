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    • Spor
    • 26.03.2020 Gazete
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    'de bilmecesi

    'de 'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

    Muriç bilmecesi
    Fenerbahçe'de 'in takımdaki geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yönetimin bir kısmı önümüzdeki sezonun bütçesini oluşturmak için Kosovalı golcünün satılmasını planlıyor. Ancak bir grup yönetici ise bu fikre soğuk bakıyor.

    HENÜZ DEĞERİNİ BULMADI
    Muriç'in satılmasını istemeyen yöneticilerin, "Henüz gerçek değerini bulmadı. piyasasındaki belirsizlik sebebiyle Muriç gerçek değerinin altında. Satış zamanı değil" dediği iddia edildi.

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