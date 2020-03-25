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    • 25.03.2020 18:49
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    Son dakika: ve 'in Kovid-19 test sonucu negatif çıktı

    Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'de tüm takım Kovid-19 testinden geçerken, ve 'in menajeri Haluk Canatar, temsilciliğini yaptığı iki ismin yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

    Muriç ve Serdar Aziz'in test sonucu belli oldu!

    'ye ve 'den sevindirici haber geldi. ekiplerinden Fenerbahçe'de tüm takım Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine tabi tutuldu. Sarı-lacivertli takım yaptığı açıklamada, yapılan tetkiklerde bir oyuncuda ve sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına raslanıldığı açıklanmıştı. Test sonuçları merakla beklenirken, Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in menajerliğini yapan Haluk Canatar, temsilciğilini yaptığı isimler hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    SONUÇLAR NEGATİF
    Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Canatar, ''Temsilcisi olduğum Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in yapılan Covid-19 tesleri negatif çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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