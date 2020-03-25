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    • 25.03.2020 17:14
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    • 25.03.2020 17:14
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    Son dakika: Beşiktaş Kulübünden için "geçmiş olsun" mesajı

    Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip virüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye mesaj

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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