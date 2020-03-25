Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dybala'dan 'iyiyiz' paylaşımı

Juventus'un koronavirüse yakalanan Arjantinli yıldızı Paulo Dybala sosyal medya üzerinden sevenlerine mesaj gönderdi.
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Arjantinli yıldız Dybala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine mesaj gönderdi.
Tedavi altına alınan Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından mesaj gönderdi ve "Biz iyiyiz." sözleriyle bu fotoğrafı paylaştı.
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