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    • 26.03.2020 01:34
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    Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dybala'dan 'iyiyiz' paylaşımı

    İtalyan ekibi 'ta , ve 'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Arjantinli yıldız Dybala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine mesaj gönderdi.

    Virüse yakalanan Dybala'dan dikkat çeken paylaşım

    'un koronavirüse yakalanan Arjantinli yıldızı sosyal medya üzerinden sevenlerine mesaj gönderdi.

    İtalyan ekibi Juventus'ta , ve Paulo Dybala'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

    Arjantinli yıldız Dybala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine mesaj gönderdi.

    Tedavi altına alınan Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından mesaj gönderdi ve "Biz iyiyiz." sözleriyle bu fotoğrafı paylaştı.

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